Rum Ortodoks Kilisesi’nden Tarikat Uyarısı …

FOUNDATION FOR A DRUG FREE WORLD ÇOK TEHLİKELİ ÖRGÜT OLAN SAYENTOLOJİ KİLİSESİ’NİN KIBRIS’TAKİ HALKASI

Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Rum Ortodoks Kilisesi’nin tarikatlar ile ilgili Sinod Komitesi, “Foundation for a Drug-Free World” isimli kuruluşu, uluslararasında “çok tehlikeli din dışı gruplardan biri” olarak nitelendirilen “Sayentoloji Kilisesi”nin Güney Kıbrıs’taki “halkası” diye niteledi.

Haravgi ve Fileleftheros Kilise’nin tarikatlar ile ilgili komitesi tarafından, “Foundation for a Drug-Free World”ün Güney Kıbrıs’taki halkası olduğunu iddia ettiği “Sayentoloji Kilisesi”nin çeşitli kisveler altında faaliyet gösteren tehlikeli bir örgüt olduğu savını kanıtlamak üzere yayımlanan açıklamanın detaylarına yer verdi.

“Foundation for a Drug-Free World”ten bir temsilci geçen hafta Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin toplantısına katılarak bir lisede kantincilik yapan kişinin öğrencilere uyuşturucu sattığı, Rum polisi Narkotik Şube temsilcisi de 2018’de 70 öğrencinin uyuşturucu nedeniyle tutuklandığı açıklamaları hafta içerisinde Rum basınına yansımıştı.

(ŞA/HA)