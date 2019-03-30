Rum Orman Dairesi’nin Çalışmaları...



Lefkoşa, 30 Mart 19 : Rum Orman Dairesi’nin, “Mavralis” devlet ormanındaki ve “Poli-Yalya Bölgesi” özel koruma alanındaki çalışmalarının, Poli deresi alanındaki,önerilen projenin çevre onayına dahil olan koşullarla uyuşmadığı belirtildi.

Fileleftjeros gazetesi, “Yine Yaptırımlarla Karşı Karşıya” başlıklı haberinde Rum Orman Dairesi’nin, gerçekleştirdiği çalışmaların, önerilen projenin çevre onayına dahil olan koşullarla bağdaşmadığını yazdı.

Söz konusu koşulların ayrıntılarına da yer veren gazete, Rum Yönetimi’nin, daha önce bu konuda Avrupa Birliği’nden uyarı aldığını anımsattı ve yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalındığına da dikkati çekti.



(FK/ŞEB)