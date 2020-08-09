banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1061
ALTIN
477.157
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.6748
EURO
8.4903
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355
Flaş Haber
Yat soyguncuları yakalandı
Kapat

Rum Motosikletçilerden İsaak Ve Solomu’yu Anmak İçin Yürüyüş…

Lefkoşa, 9 Ağustos 20 : Derinya’da 1996 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solumu’yu anma çerçevesinde yaklaşık 90 motosikletçinin yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

09 Ağustos 2020 Pazar 14:45
Rum Motosikletçilerden İsaak Ve Solomu’yu Anmak İçin Yürüyüş…
banner337
banner351

Lefkoşa, 9 Ağustos 20 : Derinya’da 1996 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solumu’yu anma çerçevesinde yaklaşık 90 motosikletçinin yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, bu yıl 24’üncüsü yapılan yürüyüşün pandemi nedeniyle farklı olduğunu yazdı.
90 kadar motosikletçinin, Kambia bölgesindeki “Ethnomartira Kiprianu” anıtından Maşera’ya çıktıklarını yazan gazete, bu yılki yürüyüşün sloganının “Grigori’den Tasos ve Solomu’ya” şeklinde olduğunu belirtti.

banner341
Habere göre, motosikletçiler daha sonra “Astromerit”(Bostancı), “Ay.Demet”(Metehan), Ledra Palace, Lokmacı Kapısı’na yönelmek üzere Avksentiu dağından iniş yaptı.
Gazete, “Metehan sınır kapısında Türk tarafında polis ve asker tarafından bir hareketliliğin söz konusu olduğunu” yazdı. 
Gazete, motosikletçilerin, Derinya sınır kapısında geceleyeceklerini de belirtti.
(FK/SEL) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlias Leondaris: “türkiye’nin Caydırılması Başarıldı, Tamamlanmadı”
İlias Leondaris: “türkiye’nin Caydırılması Başarıldı, Tamamlanmadı”
Huang Xıngyuan: “tek Çin Ve Tek Kıbrıs Politikası Tezimizdir”
Huang Xıngyuan: “tek Çin Ve Tek Kıbrıs Politikası Tezimizdir”
Anastasiadis, Miçotakis İle Acil İrtibata Geçti
Anastasiadis, Miçotakis İle Acil İrtibata Geçti
Limasol – Baf sınırında dün çıkan yangın bu yazın en büyük yangını…
Limasol – Baf sınırında dün çıkan yangın bu yazın en büyük yangını…
Maraş Kökenli Rumlardan Öneri…
Maraş Kökenli Rumlardan Öneri…
Güney Kıbrıs'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Güney Kıbrıs'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Güney Kıbrıs’ta 11 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 11 yeni vaka
Limasol-baf Sınırında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor... Yangına Çok Sayıda Kara Ve 10 Hava Aracı Müdahale Ediyor
Limasol-baf Sınırında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor... Yangına Çok Sayıda Kara Ve 10 Hava Aracı Müdahale Ediyor
Kadis “Hellimin tescili için çabalarımız sürüyor”
Kadis “Hellimin tescili için çabalarımız sürüyor”
Negatif çıkıp pozitife dönüşen vakalar için endişe
Negatif çıkıp pozitife dönüşen vakalar için endişe

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim