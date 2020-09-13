Rum Milli Muhafız Ordusu, Abd Ve İsrail’le Tatbikatlar Gerçekleştirecek

Lefkoşa, 13 Eylül 2020 : Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Amerikan kuvvetleri arasında ortak tatbikatlar gerçekleştirilmekte olduğu haber verildi.

Tatbikatların dün başladığını ve 20 Eylül’e kadar süreceğini yazan Haravgi ve diğer gazeteler, RMMO’yla ortak tatbikatlara katılmak için, ABD Donanması özel kuvvetlerine mensup iki sürat teknesinin (Combatant Craft Medium Transport Vessels) Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklamasında, tatbikatların iki ülke arasındaki ikili ilişkiler çerçevesine dahil olduğunu, aynı zamanda lojistik ve navigasyon konularıyla ilgili işbirliğiyle alakalı olduğunu belirtti.

İSRAİL’LE “IASON” TATBİKATI

Simerini gazetesi ise haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında yarından itibaren “Iason” kod adlı bir tatbikat icra edilmeye başlanacağını yazdı.

Tatbikatın yarın başlayacağını ve bir hafta süreceğini kaydeden gazete, tatbikatın İsrail hava kuvvetlerinin katılımı ve Rum hava savunma olanaklarının kontrolüyle ilgili senaryoları içerdiğini belirtti.

Tatbikat için deniz bölgesi bağlandığını yazan gazete, tatbikatın operasyonel kısmının Güney Kıbrıs açıkları ile kıyılarında aynı zamanda Baf bölgesinde icra edileceğini ekledi.

(İY/FEZ)