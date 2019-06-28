Rum Milletvekillerinden Profesyonel Askerlerin Liman Ve Havalimanlarında Görev Yapmasına Engel

Lefkoşa, 28 Haziran 19 : Rum Meclisi Savunma Komitesi milletvekillerinin, RMMO ile Savunma Bakanlığı’nın, havalimanları ve limanlarda terörist faaliyetlerin önlenmesiyle ilgili görev yapmaları konusunda profesyonel askerlerin seferber edilmesi kararına tepki gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Savunma Komitesi üyelerinin, ilgili yasadan, RMMO’daki profesyonel askerlerin (SİOP) gerekli görülmesi halinde, havalimanları ve limanlardaki terörist faaliyetlerin önlenmesinde görev yapmalarına ilişkin maddenin çıkarılmasına karar verdiğini yazdı.



Oylamanın bugün yapılacağını yazan gazete, milletvekillerinin, sözleşmeli profesyonel askerlerin, olası terörist faaliyetlerin göğüslenmesinde, polisin çalışmasına yardımcı olabilecek uygun kişiler olmadığı kanaatine sahip olduğunu belirtti.(FK/HA)