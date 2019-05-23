Rum Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’ten Agit’e Çağrı

“TÜRK FAALİYETLERİNİ KINAYIN”

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Rum Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in, Avrupa Birliği ile sesini birleştirmesi ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın egemenlik hakları aleyhinde “kışkırtıcı faaliyetlerini” kınaması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) çağrıda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in, Larnaka’da düzenlenen “Güvenlikle İlgili Askeri Politikalar Konusunda Etik Kuralları” konulu seminerde AGİT’i temsil ettiğini yazdı.

Habere göre, Hacıyannis, AGİT’e yaptığı çağrıda, “Avrupa Birliği ile sesini birleştirmesi ve bölgedeki barış ile istikrarı tehlikeye atan Türkiye’nin, Güney Kıbrıs egemenlik hakları aleyhine olan kışkırtıcı faaliyetlerini kınaması” çağrısında bulundu.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki faaliyetlerini sert bir şekilde eleştiren Hacıyannis, bu faaliyetlerin, Deniz Hukuku’nun teminat altına aldığı Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Hacıyannis, Türkiye’nin bu faaliyetlerinin ve yayılımcı politikasının sadece Helsinki Nihai Senedi’ni değil, BM tüzüğü ve AB ilkelerini de ihlal ettiğini savundu.

Hacıyannis konuşmasında güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin demokratik denetimi konusunda birlikten söz etti.

“FOREIGN POLICY” DERGİSİNDEKİ MAKALE

Fileleftheros gazetesi, Foreign Policy dergisinde yer alan “Türkiye Savaşa Susuyor” başlığıyla Yiannis Mambulia imzalı makaleye yer verdi.

Gazete, söz konusu makalede, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de tehlikeli bir oyun oynadığını ve Türkiye’nin faaliyetlerinin bu kez farklı olduğundan söz edildiğini belirtti.

Haberde, TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına da atıfta bulunuldu.

Gazete söz konusu makaleye geniş bir şekilde yer verdi.

(FK/FEZ)