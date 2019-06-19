Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle turuncu alarm verdi.
Rum Meteorolojiden Turuncu Alarm
Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle turuncu alarm verdi.
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:13
Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle turuncu alarm verdi.
Rum haber kaynakları, Rum Meteoroloji Dairesi tarafından verilen uyarının, 12:00-18:00 saatleri için geçerli olduğunu belirtti.
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