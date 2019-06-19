Rum Meteorolojiden Turuncu Alarm

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle turuncu alarm verdi.Rum haber kaynakları, Rum Meteoroloji Dairesi tarafından verilen uyarının, 12:00-18:00 saatleri için geçerli olduğunu belirtti.

(FK/ŞEB)

