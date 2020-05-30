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Rum Medyası Kapıların Açılmasını An Meselesi Görüyor

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde kapatılan KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunda gözünü KKTC’ye çeviren Rum basını, Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya açıklamasını ve Bakanlar Kurulu’ndan dün çıkan kararları aktardı, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi günü toplanacağını hatırlattı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:02
Rum Medyası Kapıların Açılmasını An Meselesi Görüyor
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Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde kapatılan KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunda gözünü KKTC’ye çeviren Rum basını, Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya açıklamasını ve Bakanlar Kurulu’ndan dün çıkan kararları aktardı, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi günü toplanacağını hatırlattı.

Fileleftheros “Barikatların Açılması An Meselesi”  başlıklı haberinde, KKTC hükümet yetkililerinin daha önce geçişlerin açılmasına tamamen karşı olduğunu ancak Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya verdiği mülakatın, hükümet düzeyindeki yaklaşımın artık olumlu olduğunu gösterdiği görüşüne yer verdi. Gazete, bu yaklaşımda belirleyici olanın turizm alanındaki ekonomik menfaat olduğunun anlaşıldığına işaret etti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi her iki tarafın bilim kurullarının da katılacağı toplantısının kapıların açılması konusunda belirleyici olacağına dikkat çeken gazete, toplantıya Güney Kıbrıs’taki bilim kurulu üyeleri Yeorgios Nikolopulos, Petros Karayannis, Petros Agathangelu, Leondio Kostrikkis, Marios Panos ve Sağlık Bakanlığı adına da Elisabet Konstantinu’nun katılacağı kaydetti.

Her iki tarafta hâkim olan epidemiyolojik görüntünün ele alınacağı toplantıda bilim kurulu üyelerinin yöneltecekleri sorularla KKTC’de hâkim olan durumu ve bir süredir KKTC’de hiç pozitif vaka çıkmadığı bilgilerinin doğruluğunu netleştirmeye çalışacağı kaydedildi.

Geçiş noktalarının açılması kararının, böyle bir şeyin güvenli olup olmadığı konusunda uzmanlardan görüş aldıktan sonra iki lidere bağlı olduğunu yazan gazete, “Yetkili bir kaynağın söylediği üzere geçiş noktalarının açılması, her iki tarafta da sıfır vaka olması halinde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.

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Alithia, kapıların açılması konusunun iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi telekonferans şeklinde düzenlenecek toplantısında ilk kez ele alınacağını, Tatar’ın AA’ya açıklamasını ve The British Residents Society heyetiyle görüşmesini “Önümüzdeki Gün Her İki Taraftan Epidemiyologların da Katılımıyla… Barikatlar İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde… Kıbrıs Rum Uzmanlar Grubuna, Malum Nedenlerden Dolayı, Sadece Kıbrıslı Uzmanlar Katılacak” başlığıyla yansıttı.

Aynı gazete Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarını da “İşgal Bölgeleri: Barikatlarla İlgili Yeni Kararlar” başlığıyla aktardı.

Politis “’Kapıları’ Açıyorlar… 1 Haziran’dan İtibaren İşgal Bölgelerine Turist Kabul Edecekler… ‘Bakanlar Kurulu’ İşgal Bölgelerine Uçuşların ve Turizmin Aşamalı Açılması Planını, Ülkeleri Düşük ve Yüksek Riskli Olarak Sınıflandırarak İlan Etti” başlığını kullandı.

Haravgi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının kapatılmasının birçok insanî soruna neden olduğu ve olmaya devam ettiği görüşünü belirttiğini yazdı.

Habere göre Kiprianu dünkü açıklamasında, “İlk aşamada Kıbrıslı Türk işçilerin ve öğrencilerin sorunları süratle çözülerek işlerine ve okullarına dönmesi sağlanmalıdır. Kimsenin sağlığı tehlikeye atılmaması için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak bütün barikatların yeniden açılması gerekir” ifadelerini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının 8 Haziran’dan itibaren açılması ilanının olumlu ancak yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

 (ŞA/GÜL)

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