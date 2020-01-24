Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Yannakis Musas, Kiprianu İle Görüştü

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Yiannakis Musas ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasında bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Musas, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum Meclisi’ndeki dini temsilcilerin, meclisteki rollerinin yükseltilmesine ilişkin talebi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya ilettiğini belirtti.

Musas, Kiprianu ile görüş alış verişinde bulunma olanağına da sahip olduklarını ifade etti.



AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ise yaptığı açıklamada Maronitlerin taleplerinin kulağa mantıklı geldiğini ancak partisinin, bütünlüklü bir düşünceye sahip olmak için bu konuyu inceleyeceğini söyledi.(FK/FEZ)