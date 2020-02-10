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Rum Meclisi Heyeti Avustralya’da

Lefkoşa, 10 Şubat 20 : Dimitris Şilluris liderliğindeki Rum Meclisi heyetinin, Avustralya’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Rum Meclisi Heyeti Avustralya’da

Lefkoşa, 10 Şubat 20 : Dimitris Şilluris liderliğindeki Rum Meclisi heyetinin, Avustralya’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 09:16
Rum Meclisi Heyeti Avustralya’da

Lefkoşa, 10 Şubat 20 : Dimitris Şilluris liderliğindeki Rum Meclisi heyetinin, Avustralya’da temaslarda bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in dün, Melbourne’de yaşayan Rumlarla bir araya geldiğini ve burada yaptığı açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, yurtdışında yaşayan Rum ve Yunanlar ile birlikte, ileri sürdüğü “korsan ve yayılmacı Türk politikasına” karşı koyduklarını söylediğini yazdı.
Habere göre Şilluris, katılımcıların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avustralya’ya yapacağı ziyaret öncesinde ne gibi eylemler yapılabileceğini sorması üzerine, alınacak kararların Rum Dışişleri Bakanlığı ve Avustralya’daki Güney Kıbrıs Yüksek Komiserliğiyle koordineli olarak alınması gerektiği yanıtını verdi.

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Şilluris, toplantıda milletvekilliğine yeniden aday olmayacağını da açıkladı.
(GE/HA)
 

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