Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde Kayıplar Konusu Ele Alındı

NESTOROS, FOTİU’YA AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda kayıplar konusunu ele alındığı ve katılanların dikkat çekici açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısına ve bu çerçevede yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Kayıplar konusunda yapılan toplantının yanı sıra Kayıp Şahıslar Komitesi’nin eski Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros’un açıklamalarını da aktaran Fileleftheros, haberi “1974 Kayıpları İçin Nestoros’tan Bomba” başlığıyla verdi. KKTC’de aranan kayıpların, Engomi’deki Antropoloji Atölyesi’ndeki tahta kasalarda olabileceğini belirten Nestoros’un Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’yu “ele verdiği” kaydedildi.

Habere göre, Nestoros, Antropoloji Atölyesi’nde, kimliği henüz belirlenmeyen kemik kalıntılarıyla birlikte 50 tane tahta kasanın bulunduğuna dikkati çekti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında yapılan “tüm tanıkların ve bilgilerin değerlendirilemediği”ne ilişkin açıklamaları yorumlayan Nestoros, İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotiu’ya 12 Şubat 2018’de gönderdiği mektupta, arşivlere ve kemik kalıntılarının bulunduğu tahta kasalara erişimin sağlanmasını talep ettiğini ancak bu konuda herhangi bir yanıt alamadığını ifade etti.

Nestoros, Fotiu’nun, Genetik Enstitüsü’nde yapılan olası yanlışın ortaya çıkacağından dolayı DNA testlerinin yapılmasından korkabileceğini savundu.

Geçmişte bu konuda yanlışların yapıldığını ve başka yanlışların yapılmasının da ihtimal dışı olmadığını söyleyen Nestoros, söz konusu kasalarda sadece Kıbrıslı Rumların değil Yunanlıların da olabileceğini ifade etti.

Nestoros, özellikle Lefkoşa’ya bağlı Ay.Pavlu bölgesindeki ölülerin toplanmasında yer alan kişilerden bilgiler alındığını, o dönemde 130 kişinin toplandığını, bazılarının Lakadamya mezarlığına gömüldüğünü ve daha sonra çıkarıldığını ancak mezarda bulunanların, gömüldüğünü düşündükleri kişiler olup olmadığını tespit etmek için ise bazılarına DNA testi yapılmadığını söyledi.

“1964 UYDU GÖRÜNTÜSÜNDE KAYIPLAR”

Fileleftheros gazetesi, “1964 Uydu Görüntüsünde Kayıplar” başlıklı haberinde ise, toplantıda ele alınanların ayrıntılarına yer verdi.

Gazete, 1964 uydu görüntüsüyle Lefkoşa’nın kuzeyinde, Kıbrıslı Rumlara ait olduğu düşünülen beş mezarlığın tespit edildiğini ancak kazıların yapılması için herhangi bir adımın atılmadığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Kıbrıs Rum tarafının, KKTC’deki kazılar konusunda hareketlilik yaşanması amacıyla dinamiklerini harekete geçirmekte olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis, toplantı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üçüncü üyesinin bu gidişata yönelik hareket etmemesi durumunda bunu BM’ye şikayet edeceği uyarısında bulundu.

Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ilişkin ekonomik bir sorun bulunmadığına işaret ederek, bir tek kayıp kalsa bile dağılmayacağını söyledi.

Hristodulidis, kayıp kalıntılarının, Türkler tarafından taşınmasına ilişkin konuyu Avrupa Komisyonu’nun gündemine getirdiğini ve şu anda parka dönüştürülen eski Dikmen çöplüğündeki sürecin ileriye götürüleceği teyidini aldığını ifade etti.

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ise, kayıp olmaya devam eden kişilerin yüzde 80’inin, kemiklerin taşınması olaylarıyla ilgili olabileceğini savundu.

Fotiu, kayıplar konusunun ötesinde, 1995 yılında kayıplar listesinden çıkarılan 676 kişiyle ilgili konunun da bulunduğunu belirtti.

“1963-64 Dönemi Rum Kayıp Yakınları Komitesi” Başkanı Xaris Simeonidis, hükümete, halka ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne kayıplarla ilgili verilerin sunulması için çağrı yaptı. Simeonidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilgili bilgileri elinde tutanları bildiğini savundu.

“1974 Dönemi Rum Kayıp Yakınları Komitesi” adına konuşan Nikos Sergidis ise, altı yıl önce verilen bir bilginin henüz araştırılmamasının da mantıklı olmadığını ifade etti.

KAYIPLARLA İLGİLİ EYLEM PLANI

Öte yandan Politis gazetesi dünkü toplantı çerçevesinde Rum hükümetinin, kayıplarla ilgili eylem planını sunduğunu yazdı.

Habere göre, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, eylem planının amacının, çabaların ulusal düzeyde desteklenmesi için kayıplar konusunun uluslar arası hale getirmek olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ile birlikte, somut bilgilerin toplanması ve konunun uluslar arası hale getirilmesi yönünde adımlar atılması için kayıp yakınlarıyla görüşme yapılması konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

LİSTE DIŞI OLANLARIN ARANMASI

Politis gazetesi, Fotiu’nun açıklamalarına dayanarak, hükümetin, Kayıp Şahıslar Komitesi listesinde yer almayan 430 kadar Kıbrıslı Rum’un, KKTC’deki gömü yerlerinin belirlenmesi için araştırma mekanizmasının kurulmasını ileriye götürdüğünü yazdı.

Habere göre, Fotiu açıklamasında, ilgili önerinin iki hafta içerisinde Rum Bakanlar Kurulu’na sunulmasının beklendiğini söyledi.

PANTELİDİS

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis ise yaptığı açıklamada, eski bilgileri görmek ve bilgilerin sentezlenmesine yönelik Türkologlardan oluşan bir grubun oluşturulacağını ve bu kişilerin, 1974 yılındaki Barış Harekatı’nda yer alan Türk askerlerinin kitaplarında yer alan bilgileri inceleyeceğini söyledi.

BİR KAYIP BULUNDU

Gazete, Gazimağusa’nın Tuzla bölgesinde dün yaşlı bir Kıbrıslı Rum’un kemik kalıntılarına ulaşıldığını ilişkin habere de yer verdi.

Gazete, söz konusu yaşlı Kıbrıslı Rum’a ait kemik kalıntılarının, Kıbrıslı Rum’a ait evin bahçesinde bulunan zeytin ağacının altında bulunduğunu yazdı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Tuzla bölgesinde 3 Kıbrıslı Rum kayba ilişkin bilgilerin de bulunduğunu belirtti.

(FK/FEZ)