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Rum Maliye Bakanlığı Eknomide Yüzde 7 Daralma Öngörüyor

KAMU BORCU HALEN PSİKOLOJİK EŞİK OLAN YÜZDE 120 SINIRINA DAYANDI

25 Ağustos 2020 Salı 12:41
Rum Maliye Bakanlığı Eknomide Yüzde 7 Daralma Öngörüyor
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KAMU BORCU HALEN PSİKOLOJİK EŞİK OLAN YÜZDE 120 SINIRINA DAYANDI
Lefkoşa, 25 Ağustos 20 (.): Rum Maliye Bakanlı Konstantinos Petridis bakanlığının, küresel krizin etkileri nedeniyle 2020 yılına dair Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nda yüzde 7 daralma öngörüsünü idame ettirdiğini açıkladı.

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Alithia Petridis’in Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamaya dayanarak Maliye Bakanlığı’nın, yeni tip koronavirüs salgınının alaşağı ettiği makroekonomik planlarını revize ederek önceki yüzde 3 büyüme tahminini yüzde 7 daralma olarak düzelttiğini ve yılın ilk yarısına dair veriler incelendiğinde yüzde 7 daralma öngörüsünü koruduğunu yazdı.
Habere göre bakanlık, bütçe açığının yılsonuna kadar yüzde (GSYİH’nin) 4,3 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Yılın ilk yarısında bütçe dengesi değişmiş ve 806 milyon Euro açık vermişti.  Petridis ayrıca kamu borcunun düşüş trendine dönüş yaptığına dikkat çekerek sıkı bütçe politikasına uyulması gerektiği mesajını verdi. Kamu borcunun psikolojik eşik olan yüzde 120’ye dayandığına dikkat çeken Perdikis 2020 sonunda 23,8 milyara (GSYİH’nin yüzde 116,9’u) ulaşacağını tahmin ettiklerini, 2019 değerinin yüzde 95,5 olduğunu kaydetti. 
(ŞA/ŞEB) 

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