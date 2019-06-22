Rum Maliye Bakanı’ndan Devlet Havayolu Şirketinin Yeniden Kurulmasına “hayır”

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiu, devlet havayolu şirketinin yeniden kurulması ihtimalini ret etti.

Haravgi gazetesine göre “Kıbrıs Havayolları”nın kapatılması yönündeki muhalefetin yapmış olduğu eleştirileri yanıtlayan Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, devlet havayollarının yeniden kurulması ihtimalini ret ederken 2015 yılında devlet tarafından alınan Kıbrıs Havayolları’nın kapatılması kararını da savundu.

Yeorgiadis, “Kıbrıs Havayolları”nın kötü yönetildiğini, vergi mükellefi vatandaşın ve başkalarının, ihtiyacından kesip on milyonlarca harcandıktan sonra iflas ettiğini bunun da Avrupa Komisyonu’nun kararıyla da kaçınılmaz sonucun ortaya çıktığını belirtti.

Fahiş bilet fiyatları konusundaki eleştiriler konusunda ise Yeorgiadis, rekabetçi sektörlerde devlet tekelleri olmadığını pazar potansiyelinin çalışması olduğunu ifade etti.

(FK/ŞEB)