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Rum Liderin Kafası Karışık... Anastasiadis’in Kadınlarla İlgili Sözlerine De Tepki...

GÜNEY’DE KADINLAR CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN İNSAN ZİNCİRİ EYLEMİ YAPTI

Rum Liderin Kafası Karışık... Anastasiadis’in Kadınlarla İlgili Sözlerine De Tepki...

GÜNEY’DE KADINLAR CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN İNSAN ZİNCİRİ EYLEMİ YAPTI

07 Mart 2020 Cumartesi 12:14
Rum Liderin Kafası Karışık... Anastasiadis’in Kadınlarla İlgili Sözlerine De Tepki...
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GÜNEY’DE KADINLAR CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN İNSAN ZİNCİRİ EYLEMİ YAPTI
Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikosa Anastasiadis 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği etkinlikteki konuşması ile tepki topladı.
Haravgi’nin haberine göre Anastasiadis etkinlikte yaptığı konuşmada “kadın-erkek eşitsizliğinden ve karar mekanizmalarındaki kadın sayısının azlığından yine kadınların sorumlu olduğunu, saldırıya uğradıkları kamudaki makamlarda kadın haklarını da yine kadınların savunması gerektiğini” söyledi.
AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Anastasiadis’in bu sözlerini “şiddetle kabul edilemez” diye niteledi. Stefanu, yazılı açıklamasında “Bu, Başkan’ın kadınlar ve rolleriyle ilgili açıklamaları yüzünden ilk tepkiye neden oluşu değil. Bir defa hata ve dil sürçmesi diye kabul etti. Ama sürekli tekrarlanmasının mantığı ne olabilir?” vurgusunu yaptı.

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AKEL Kadın Kolu POGO da yazılı açıklama yaparak Anastasiadis’in ve hükümetinin kadınlar ve cinsiyet eşitliğine dair tepkisel ve muhafazakar anlayışının derinliğinin çok bariz olduğu görüşünü ortaya koyarak “Sayın Başkan, (eşitsizlik) kadınların suçu değil, hükümetin ve sisteminizin suçu” vurgusunu yaptı, Anastasiadis’ten ilgili açıklamasını geri almasını istedi.
Fileleftheros’a göre Güney Kıbrıs genelinde çalışan kadınlar, işyerlerinin önünde cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması “Zamanı” konulu insan zinciri oluşturdu. Kadın inisiyatifi bütün kadınlara, 11.00-12.00 saatleri arasında iş bırakıp insan zinciri oluşturarak “varlıklarında yokluklarını göstermeye” çağırdı. 
Çağrıya cevap veren kadınlar Lefkoşa’nın Rum kesiminde Rum Meclisi, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları, mahkemeler, Rum Başkanlık Sarayı önlerinde pankartlar da taşıyarak insan zinciri oluşturdu. 
(ŞA/HÖ) 
 

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