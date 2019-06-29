Rum Kesiminde Postanın Adını Kullanarak Dolandırıcılık

Lefkoşa, 29 Haziran 19 : Rum kesiminde bazı kişilerin, Kıbrıs (Rum) Posta Dairesi’nin adını kullanarak, cep telefonu çekilişi talihlisi oldukları konusunda bazı vatandaşlara mesajlar gönderdikleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin mesajların yanıltıcı ve çeşitli şekillerde kullanıcıları kandırma hedefi olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.



(İY/FEZ)