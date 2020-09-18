Rum Kesiminde Maske Ve Sıcak Hava Öğrencilerde Problem Yaratıyor

Lefkoşa, 18 Eylül 2020 : Rum kesiminde, öğrencilerin sınıflarda maske takmasının zorunlu olması ve yüksek hava sıcaklıklarının, öğrenciler için problem teşkil ettiği ifade edildi.
(İY/HÖ)
Lefkoşa, 18 Eylül 2020 : Rum kesiminde, öğrencilerin sınıflarda maske takmasının zorunlu olması ve yüksek hava sıcaklıklarının, öğrenciler için problem teşkil ettiği ifade edildi.
Lefkoşa, 18 Eylül 2020 : Rum kesiminde, öğrencilerin sınıflarda maske takmasının zorunlu olması ve yüksek hava sıcaklıklarının, öğrenciler için problem teşkil ettiği ifade edildi.
(İY/HÖ)