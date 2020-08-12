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Rum Kesiminde 46 MahkÛma Başkanlık Affı

Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 : Rum kesiminde, 15 Ağustos’ta kutlanacak olan Meryem Ana yortusu öncesinde, Rum Merkezi cezaevinde tutuklu bulunan 46 mahkûmun başkanlık affıyla bugün serbest kalacağı haber verildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:05
Rum Kesiminde 46 MahkÛma Başkanlık Affı
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Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 : Rum kesiminde, 15 Ağustos’ta kutlanacak olan Meryem Ana yortusu öncesinde, Rum Merkezi cezaevinde tutuklu bulunan 46 mahkûmun başkanlık affıyla bugün serbest kalacağı haber verildi.
46 mahkûmun 25’inin Kıbrıslı Rum, 21’inin de yabancı uyruklu olduğunu ve bu kişilerin hafif suçlar yüzünden mahkûm olmuş kişiler olduklarını yazan Fileleftheros gazetesi, bu kişilerin cezalarının yarısını tamamlamış ve normal şartlarda önümüzdeki Ekim ayına kadar tahliye olacak kişiler olduğunu kaydetti.

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Gazete, Rum Merkezi cezaevindeki aşırı kalabalık sorununun devam ettiğini de ekledi.
(İY/HÖ)                             
 

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