Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Seçmenlerin Otomatik Kaydıyla İlgili Açıklama

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Rum İçişleri Bakanlığı, Rum Nüfus Dairesi’nin vatandaşları kaydetme sistemindeki hata ve boşlukların giderilmesi için zamana ve ek personele ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kipros Kiprianu tarafından yapılan açıklamada, bu sorunların, seçmenlerin kütüğe otomatik kaydıyla ilgili problem çıkardığını söylediğini ve Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını; esas sorumlunun, Rum İçişleri Bakanlığı’na bağlı Rum Nüfus Dairesi olduğunu yazdı.

Gazete, seçmenlerin adreslerinin bulunmaması veya yanlış olmasının, Rum Nüfus Dairesi verilerinin seçimde kullanılmasını zorlaştırdığını da kaydetti.

Bu arada, Haravgi gazetesi de, DİSİ’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçmenlerin kütüğe otomatik kaydıyla ilgili yasayı iade etmesini kabul ettiğini yazdı. İlgili yasa, martta yeniden görüşülecek.

DİSİ, ilgili yasayı oy çokluğuyla onaylamıştı.

(GE/ÖK)