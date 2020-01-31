Rum İçişleri Bakanlığı İngilizler İçin Çözüm Arıyor

Lefkoşa, 31 Ocak 2020 : Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması dolayısıyla (Brexit), Güney Kıbrıs’ta ikamet eden İngiliz vatandaşlarını kayıt altına almaya devam ettiği haber verildi.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın aynı zamanda engelli olan 5 bin İngiliz vatandaşına kayıt konusunda kolaylık sağlanması için çözümler aradığı da belirtildi.

Alithia gazetesi, geniş yer verdiği haberinde, seçim listelerinde kayıtlı İngilizler konusunda Güney Kıbrıs’ta yerel yönetimlerle alakalı önümüzdeki seçimlerde neyin geçerli olup olmadığı; Brexit’ten dolayı etkilenecek hakları konusunda net bir görüntü bulunmadığını yazdı.

Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Loizos Mihail ise Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, şu anda Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden 60 bin İngiliz vatandaşıyla ilgili İngilizlerin ortaya koyduğu taleplerin yerine getirilmeye çalışıldığını, buna karşılık İngiliz hükümetinin de dolaşım konuları ve seçim hakları dahil olmak üzere, İngiltere’de daimi olarak ikamet eden “Kıbrıslılarla” ilgili faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Mihail, Brexit’in uygulanmasıyla, bir geçiş döneminin yürürlüğe girdiğini ve gerek Güney Kıbrıs’taki İngilizler, gerek İngiltere’deki Kıbrıslıların kaydı için karşılıklı başvurularla ilgili sürekli bir akış bulunduğunu sözlerine ekledi.

(İY/FEZ)

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