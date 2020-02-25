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Rum İçişleri Bakanı’ndan Brüksel’de Mültecilerle İlgili Temaslar

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, mültecilerle ilgili bir dizi temasta bulunmak üzere dün Brüksel’e gittiği bildirildi.

Rum İçişleri Bakanı’ndan Brüksel’de Mültecilerle İlgili Temaslar

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, mültecilerle ilgili bir dizi temasta bulunmak üzere dün Brüksel’e gittiği bildirildi.

25 Şubat 2020 Salı 10:43
Rum İçişleri Bakanı’ndan Brüksel’de Mültecilerle İlgili Temaslar
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Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, mültecilerle ilgili bir dizi temasta bulunmak üzere dün Brüksel’e gittiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Nuris’in temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu’ndaki üst düzey yetkililerle görüşerek, mülteci sorununun çözülmesi için mali katkı ve diğer konularda da destek talebinde bulunacağını yazdı.
Haberde, Nuris’in AB Komisyonu’nun Mültecilerden Sorumlu Yardımcısı Margariti Shina, Adalet Komiseri Didier Reynders ve Sağlık-Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu ile görüşeceği kaydedildi.

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Gazete, bir diğer haberinde de, Rum siyasi partilerden DİSİ, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ve Demokratik Cephe’nin, Rum Hükümeti’nden mülteci sorunuyla mücadele için tedbir almasını talep ettiğini ve bu yönde birtakım önerilerde bulunduğunu yazdı.
Haberde, partilerin bu taleplerini, Lefkoşa Surlariçi’nde önceki gün işlenen cinayetin üzerine yineledikleri ifade edildi.
(GE/ÖK)
 

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