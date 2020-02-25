Rum İçişleri Bakanı’ndan Brüksel’de Mültecilerle İlgili Temaslar

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, mültecilerle ilgili bir dizi temasta bulunmak üzere dün Brüksel’e gittiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Nuris’in temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu’ndaki üst düzey yetkililerle görüşerek, mülteci sorununun çözülmesi için mali katkı ve diğer konularda da destek talebinde bulunacağını yazdı.
Haberde, Nuris’in AB Komisyonu’nun Mültecilerden Sorumlu Yardımcısı Margariti Shina, Adalet Komiseri Didier Reynders ve Sağlık-Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu ile görüşeceği kaydedildi.
Haberde, partilerin bu taleplerini, Lefkoşa Surlariçi’nde önceki gün işlenen cinayetin üzerine yineledikleri ifade edildi.
(GE/ÖK)