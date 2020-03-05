Rum Hükümeti Mülteciler Konusunda Teyakkuzda

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Rum hükümetinin, mültecilerin gerek ateşkes hattı, gerek de deniz yoluyla toplu gelişlerini göğüsleyebilmek için, teyakkuzda olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Mültecilerle İlgili Teyakkuz- Başsavcının da Huzurunda Pazartesi günü Bakanlıklar Arası Yeni Toplantı” başlıklı haberinde, iki bakanlıktan oluşan komitenin geçtiğimiz gün ilk durum tespitini yapmasının ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in büyük olasılıkla önümüzdeki Pazartesi günü, kendi başkanlığında yeni bir toplantı düzenleyeceğini yazdı.

Gazete bu kez toplantının Dışişleri, İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarının haricinde, Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in huzurunda gerçekleştirileceğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hükümetinin bakanlarıyla birlikte yasadışı göç konusunun ele alınması için, somut önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda hareket etmek istediğini yazan gazete, bu çerçevede, Rum Başsavcısının varlığının gerekli olarak addedildiğini, çünkü önlemlerle ilgili çeşitli konularla alakalı olarak hukuki katkısının isteneceğini belirtti.

Rum kesiminin şu sıralarda dikkatini Brüksel’e ve yetkili organlarının vereceği kararlara çevirdiğini de kaydeden gazete, hedefin Yunanistan’la ortaklaşa bir şekilde, ortak bir Avrupa meselesi olarak, mülteci problemiyle ilgili durumun ciddiliğinin ortaya konması olduğuna işaret etti.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, bunun Ankara tarafından gerçekleştirilen yeni bir çeşit savaş olduğunu düşündükleri iddiasında da bulundu.

ANASTASİADİS CUMHURBAŞKANI AKINCI’YLA İRTİBATA GEÇTİ

Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum kesiminin, Güney Kıbrıs’a yönelik organize ve artmakta olan yasadışı mülteci akışıyla ilgili endişelerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya dün ilettiğini haber verdi.

Gazeteye göre Anastasiadis, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Türk-Yunan sınırları ile Ege’deki gelişmeler aynı zamanda Rum Yönetimi tarafından kontrol edilmekte olan bölgelerde artış gösteren mülteci, akışının ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla irtibata geçtiğini söyledi.

Habere göre Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “organize ve artmakta olan yasadışı mülteci akşının önlenmesi için önlemler alınması gerektiğini” söyledi.

KUSİOS İLE SEDONAS’IN AÇIKLAMALARI

Gazeteye göre dün Alpha’nın öğlen yayınına konuk olarak katılan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusiosise açıklamasında, bunun Türkiye’nin, Avrupa’ya şantaj yapılmasına ilişkin organize planı olduğu iddiasında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında gerçekleşen haberleşme konusunda ise Kusios, Rum Yönetiminin “işgal bölgelerine yönelik mülteci akışıyla ilgili olarak, herhangi bir kontrole sahip olamayacağını” söyledi.

“Ancak mülteciler işgal bölgelerine ulaştıkça, bazı kontroller olması gerektiğini” öne süren Kusios, “ne yazık ki artık organize bir mülteci akışı olduğunu kabul etmemiz gerekir” ifadesini de kullandı.

“Bunu zaten Türk yetkililerin de söylediğini” iddia eden Kusios, son dönemde Güney Kıbrıs’a yönelik artış gösteren bir mülteci akışı olduğunu dile getirerek, geçtiğimiz Salı günü yaklaşık 350 kişinin Güney Kıbrıs’a ulaştığını, dün ise diğer 80 kişinin siyasi sığınma talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcü Vekili Panayotis Sedonas ise dün RİK 3’e yaptığı açıklamada, çok kısa bir süre içerisinde, problemin kapsamlı bir şekilde ele alınmasına ilişkin stratejinin hazır olacağını dile getirdi.

Yaklaşık 17 bin siyasi sığınma başvurusunun incelenme sürecinin artık hızlandırılması gerektiğini de dile getiren Sedonas, mültecilerin güvenli üçüncü ülkelere dönmeleri meselesinin de çok önemli olduğunu belirterek, AB tarafından bu meseleyle ilgili somut bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine de işaret etti.

Türk-Yunan sınırlarındaki durumun Türkiye’nin niyetlerini gösterdiğini de ileri süren Sedonas, Türkiye’nin AB’ye şantaj yapmak için, acı çeken insanları kukla gibi kullandığını iddialarına ekledi.

AKEL de yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin de bu konuyla ilgili sorumlulukları olduğunu belirterek, Türkiye’yle ilgili eleştirilerde de bulundu.



Alithia gazetesi ise “Başka Göçmenler de Geliyor” başlıklı haberinde, Türkiye’den çok sayıda mültecinin AB ülkeleri ile özellikle Güney Kıbrıs’a seyahat etmelerinin beklendiğini ileri sürdü.Habere göre, Rum Polisinin Yabancılar ve Mültecilerle ilgili Operasyonları Sorumlusu Petros Zenios gazeteye açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış sınırlarını korumak ve adaya yönelik yasadışı göçü önlemekle yükümlü olduğunu” iddia etti.Zenios Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, şu an bölgede mültecileri taşıyan hareket halinde tekne bulunmadığını belirterek, bununla birlikte, Türkiye’de bulunan çok sayıda mülteci veya göçmenin, gerekli parayı bulur bulmaz, AB ülkeleri ve özellikle Güney Kıbrıs’a seyahat etmeyi beklediğine dair bilgiler bulunduğunu ileri sürdü.Gazeteye göre Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis ise açıklamasında, düzensiz göçün çok zor bir mesele olduğunu belirterek, ciddi yasal konular ortaya çıkmakta olduğunu dile getirdi.Bunun Rum hükümetini ilgilendiren ciddi bir mesele olduğunu yineleyen Savvidis, hükümet olarak gerekeni yaptıklarını da savundu.70 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA GEÇİŞ YAPTI İDDİASIDün akşam Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a başka 70 düzensiz göçmenin geçtiğini de iddia eden gazete, bu kişilerin, geçtiğimiz Salı günü Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e geçen 103 mültecinin ateşkes hattında kullandığı aynı yeri kullanarak Güney’e geçtiklerini ileri sürdü.Bu kişilerin dün sabah ise ellerinde belgelerle Engomi’de bulunan ilgili daireye gittiklerini yazan gazete, mültecilerin çoğunluğunun Sahra altı Afrika’sı, Bangladeş ve Pakistan’tan Ercan havalimanına giden ve organize bir şekilde Güney Kıbrıs’a geçen kişiler olduklarını iddia etti.Gazete göçmenlerin çoğunluğunun gece boyunca ateşkes hattını geçtiklerini ileri sürdü.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a yönelik artış göstermekte olan mülteci ve göçmen akışının ele alınması için, siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin hızlandırılmasına ilişkin gerekli yapıların meydana getirilmesi önerisinde bulundu.Gazeteye göre Güney Kıbrıs’ta bulunan UNHCR ofisi bilgilendirme memuru Emilia Strovolidu ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın problemin önlenmesine değil, ele alınmasına odaklanması gerektiğini ifade etti.Fileleftheros ise “İki ayda 2 bin 165 Siyasi Sığınma Başvurusu” başlıklı haberinde, çoğunluğu Kuzey Kıbrıs’tan olmak üzere, son üç günde Güney Kıbrıs’a 350 mültecinin gittiğini iddia etti.Kuzey Kıbrıs üzerinden Güney Kıbrıs’a yasal veya yasadışı geçişlerden giden 110 kişinin daha dün Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu yazan gazete, bunların arasından 80 kişinin dün sabah Engomi’deki ilgili daireye gittiklerini, ardından da Koçinotrimithiya’daki göçmen kabul merkezine gönderildiklerini belirtti.Rum İçişleri Bakanlığının ise dün, geçtiğimiz Ocak-Şubat aylarında 2 bin 165 kişinin Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu ve bunlardan bin 315’inin Güney Kıbrıs’a yasadışı bir şekilde giriş yaptığını açıkladığını da yazan gazete, bu sayıya son 3 gündür Güney Kıbrıs’a giden 350 kişinin dahil olmadığını ekledi.Öte yandan gazete, yaşanan başka bir gelişmede ise, Güney Kıbrıs’ta toplanan sözde “Mağusa Kaza Mahkemesinin” dün 101 Suriyeli göçmeni Protara’ya götüren tekneyi kullandığını itiraf eden Suriyeli gencin 8 gün gözaltında kalmasına karar verdiğini ekledi.İlgili haberler Haravgi’de ise “Tarifeli İnsan Ticareti- Mültecilerin Taşınmasıyla İlgili Olarak Genç Kayıkçı Gözaltında- UNHCR: Siyasi Sığınma Başvurularının İncelenmesi Sürecinin Hızlandırılması- Anastasiadis’ten Akıncı’ya Yeşil Hat Üzerinden Gerçekleşen Mülteci Akışıyla İlgili Endişeler” başlıklarıyla yer aldı.(İY/ŞEB)**************