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Rum Hükümeti İle Akel Arasındaki Kara Para Tartışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in isminin Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirilmesinin ardından, AKEL ile Rum hükümeti arasında başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Rum Hükümeti İle Akel Arasındaki Kara Para Tartışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in isminin Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirilmesinin ardından, AKEL ile Rum hükümeti arasında başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
Rum Hükümeti İle Akel Arasındaki Kara Para Tartışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in isminin Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirilmesinin ardından, AKEL ile Rum hükümeti arasında başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Politis gazetesi manşetten yer verdiği ve diğer gazetelerde de geniş bir şekilde yer bulan haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile eski hukuk bürosu tarafından konuyla ilgili olarak hafta sonunda yapılan yalanlamaların, Rum Yönetimi Başkanlığı ile AKEL arasında ciddi tartışmalara sebep olduğunu yazdı.
“Organized Crime and Corruption Rporting Project” (OCCRP) platformunun 14 Ağustos tarihli yayınında, Anastasiadis’ten, OCCRP’nin “Troika Laundromat” isimli şebekenin bir parçası olarak addettiği para transferine müdahil olan avukat olarak söz ettiği anımsatılan haberde, Anastasiadis ve eski hukuk bürosunun bunu yalanladığı ifade edildi.
Rum Yönetimi Başkanlığı ile Anastasiadis’in eski hukuk bürosunun, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamalarda, OCCRP’nin haberini yeniden yayımlayan basın yayın organları aleyhinde dava açacaklarına dair ifadeler kullandıklarını belirten gazete, AKEL’in ise bundan “tehditlerle susturma” olarak söz ettiğini kaydetti.

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Gazete AKEL’in dün buna paralel olarak Anastasiadis’i, OCCRP’nin haberine esaslı bir şekilde yanıt vermeye çağırdığını da iletti.
Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise AKEL’e “haberin herhangi bir suçlayıcı delil içermediği” şeklinde yanıt verdiğini yazan gazete, Prodromu’nun AKEL’e “OCCRP’nin atıfta bulunmakta olduğu hukuk bürosunun Rus müşterisinin (Aleksander Abramof), AKEL hükümeti döneminde Kıbrıs vatandaşı yapıldığını anımsattığını” da ekledi.
(İY/HÖ)                              
 

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