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Rum Gazeteleri Yarın “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle YayınlanmayacaΚ

Lefkoşa, 10 Mart 19 : Ortodoks Hıristiyanların dini günlerinden olan “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) yortusu nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayınlanmayacak. Gazeteler, yayınlarına salı günü devam edecek. (GE/ŞEB) ***************

Rum Gazeteleri Yarın “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle YayınlanmayacaΚ

Lefkoşa, 10 Mart 19 : Ortodoks Hıristiyanların dini günlerinden olan “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) yortusu nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayınlanmayacak. Gazeteler, yayınlarına salı günü devam edecek. (GE/ŞEB) ***************

10 Mart 2019 Pazar 09:40
Rum Gazeteleri Yarın “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle YayınlanmayacaΚ

Lefkoşa, 10 Mart 19 : Ortodoks Hıristiyanların dini günlerinden olan “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) yortusu nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayınlanmayacak.

Gazeteler, yayınlarına salı günü devam edecek.

(GE/ŞEB)

***************

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