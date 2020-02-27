Rum Futbolu Aracılığıyla Para Aklama İddiası

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : İspanyol makamlarının, Europol işbirliğiyle, Güney Kıbrıs futbol takımlarından “Apollon” aracılığıyla para aklanması konusunu araştırdığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İspanyol gazetesi “El Pais”in, konunun, Limasol “Apollon” futbol takımı ve oyuncuların transferi ile ilgili olduğunu; oyuncuların transfer sözleşmesi imzaladığını ancak hiçbir zaman Güney Kıbrıs’a gitmediklerinden söz ettiğini yazdı.

Habere göre İspanyol gazetesi, Europol’un konuyla ilgili geçtiğimiz Salı günü yaptığı “İspanya Polisinin, 2018 yılından beri iki futbolcu menajerini araştırdığını ve bunları şüpheli gördüğü” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Rum Polisinin da Europol işbirliğiyle, bu olayla ilgili kendi araştırmalarını yaptığını yazdı.

Gazete yine El Pais’e dayanarak, Sırp ve Romanyalı futbolcuların, Apollon takımı oyuncusu oldukları şeklinde sözleşme imzaladıklarını ancak hiçbir zaman Güney Kıbrıs’a ayak basmadıklarını belirtti.

Gazete Apollon takımının futbol ajanı Pini Zahavi ile iki yıl önce işbirliği yaptığını ve Luka Yokiviç’in Apollon ile sözleşme imzaladığını da anımsattı.

Habere göre gazetenin iletişime geçtiği Apollon futbol takımı başkanı Nikos Kirsiz konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Apollon’un artık Pini Zahavi ile çalışmadığını bu olayın da iki yıl önce kapandığını belirtti.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Kıbrıs’ın Uluslararası Rezilliğinin Sonu Yok” başlığıyla verdi.

Gazete haberinde ayrıca İspanya basınına atıfta bulunarak iki futbolcu ajanının Mayorka Adası’nda lüks villa satın aldığını, bu kişilerden bir tanesinin Fali Ramadi olduğunu da yazdı.

(FK/HA)