Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”



“EK AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN ONAYLANIRSA RUM ÜRETİCİ VE TÜCCARLAR TEPKİ GÖSTERİR”

Lefkoşa, 17 Mart 19 (.): KKTC’de üretilen bazı tarım ürünlerinin Güney Kıbrıs’a geçirilerek satılması için 2004’te ihdas edilen Yeşil Hat Tüzüğü’ne Kıbrıslı Türklerin, işlenmiş yeni ürünlerin eklenmesi yönündeki talebine karşılık Rum tarafının, karşılıklı ticaret istediği haber verildi.

Politis, “Yeşillik İçin Bile AB’nin Onayı Lazım” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Türklerin gülsuyu, portakal suyu, tahin, helva, zeytinyağı, reçel ve pekmez gibi işlenmiş ürünlerin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney’e ihraç edilmesini istediğini ancak, Rum Yönetimi’nin Sağlık Hizmetleri Dairesi aracılığıyla vermesi istenen onay dışında AB Bakanlar Konseyi’nin de söz sahibi olduğu ve politikasını koordine etmesi gerektiğini yazdı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın, Yeşil Hat Tüzüğü’ne ek yapılmasının, bir Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) addedilemeyeceğini savunarak “mesele ne siyasi ne de tekniktir. Mesele bazı teknik ve sağlık standartlarının yerine getirilmesidir” dediğine dikkat çekti.

Habere göre Rum Yönetimi’nin, haksız rekabete uğradıklarını hisseden Kıbrıslı Rumları tatmin etmek için ezeli talebi; “üretici ve tüccarlara eşit muamele olabilmesi için karşılıklı ticaret (KKTC ile Güney Kıbrıs arasında)” geliştirilmesi. Rum Dışişleri Bakanlığı’nın konuyu defalarca Avrupa Komisyonu’nun gündemine getirdiği, Bakan Nikos Hristodulidis’in de AB’li yetkililerle görüşmelerinin öncelikli gündem maddeleri arasına koyduğunu belirten gazete şu ifadelere yer verdi:

“İşgal Bölgelerinden ticareti yapılabileceklere işlenmiş ürünlerin (Yeşil Hat Tüzüğü’ne) eklenmesi AB Konseyi tarafından onaylanırsa Kıbrıslı Rum üretici ve tüccarların tepkisine neden olması bekleniyor.”

(ŞA/HÖ)