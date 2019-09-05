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Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Maraş Toplantısı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün Maraş ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Maraş Toplantısı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün Maraş ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:55
Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Maraş Toplantısı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün Maraş ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Maraş Ticaret ve Sanayi Odası” ile bakanlık yetkilileri arasında yapılan toplantıda, Türkiye’nin “Maraş içerisindeki yasadışı faaliyetlerinden doğan tehlikelerle” mücadele edilmesi konusunda koordinasyon sağlanmasının kararlaştırıldığını yazdı.

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Gazete, Maraş konusunda son dönemde meydana gelen gelişmelerin ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarının büyük bir endişe yarattığını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in toplantıda oda üyelerine, Maraş’ta malı bulunan Rumlara yabancı şirketler tarafından yapılan ağız yoklamaları konusunda bilgilendirme yaptığı da belirtildi.

(GE/FEZ)

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