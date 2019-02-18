Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102763
ALTIN
225.735
DOLAR
5.3074
STERLİN
6.8260
EURO
5.9972
Uygulanmayacak yasayı YAPMAYIN!...
UYGULANMAYACAK YASAYI YAPMAYIN!...
Yarıyıl tatili sona erdi
YARIYIL TATİLİ SONA ERDİ
Bugün 7 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Cevap ver Akıncı
CEVAP VER AKINCI
banner282

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Brüksel’de

Lefkoşa, 18 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından dün Brüksel’e geçtiği belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Brüksel’de

Lefkoşa, 18 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından dün Brüksel’e geçtiği belirtildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 08:10
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Brüksel’de

Lefkoşa, 18 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından dün Brüksel’e geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, Münih kentinde düzenlenen “Münih Güvenlik Konferansı” çalışmalarına katıldığını, bunun tamamlanmasının ardından ise bugün yapılacak AB Dışişleri Konseyi’ne katılmak amacıyla Münih’ten Brüksel’e geçtiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir dizi temasta da bulundu. Hristodulidis, ABD’li senatör Robert Menendez, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Avrupa-Asya’dan Sorumlu Direktörü Fiona Hill, Amerikan-Yahudi Komitesi (AJC) İcra Direktörü David Harris ve  Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) İcra Direktörü  Beatrice Fihn ile bir araya geldi.

Gazete, Hristodulidis’in ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Lübnan Savunma Bakanı Elias Boy Saab ile bir araya gelerek, ikili ilişkileri, işbirliklerini ve bölgesel konuları ele aldığını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in Brüksel’de ise AB’nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ile bir araya gelmesinin de beklendiğini yazdı.

(FK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Restoranlar Da Açık Artırmada
Restoranlar Da Açık Artırmada
Anastasiadis ile May telefonda görüştü
Anastasiadis ile May telefonda görüştü
Anastasiadis Akıncı’ya “fikirler Paketi” İle Gidecek…
Anastasiadis Akıncı’ya “fikirler Paketi” İle Gidecek…
Lise öğrencisi kız esrardan tutuklandı
Lise öğrencisi kız esrardan tutuklandı
Petros Efthimiu İle Söyleşi
Petros Efthimiu İle Söyleşi
Edek Başkanı Marinos Sizopulos’un Demeci
Edek Başkanı Marinos Sizopulos’un Demeci
Lukaidis, Kıbrıs Türkü için “çözümden sonra kendilerine verilecek paranın yatırılacağı fon” önerdi
Lukaidis, Kıbrıs Türkü için “çözümden sonra kendilerine verilecek paranın yatırılacağı fon” önerdi
“iki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Yerine Çok Bölgeli İsviçre Modeli” Ele Alındı
“iki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Yerine Çok Bölgeli İsviçre Modeli” Ele Alındı
Limasol’daki yoğun yağış su taşkınlarına neden oldu
Limasol’daki yoğun yağış su taşkınlarına neden oldu
Anastasiadis, hellim konusunda uyardı
Anastasiadis, hellim konusunda uyardı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim