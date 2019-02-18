Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Brüksel’de

Lefkoşa, 18 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından dün Brüksel’e geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, Münih kentinde düzenlenen “Münih Güvenlik Konferansı” çalışmalarına katıldığını, bunun tamamlanmasının ardından ise bugün yapılacak AB Dışişleri Konseyi’ne katılmak amacıyla Münih’ten Brüksel’e geçtiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir dizi temasta da bulundu. Hristodulidis, ABD’li senatör Robert Menendez, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Avrupa-Asya’dan Sorumlu Direktörü Fiona Hill, Amerikan-Yahudi Komitesi (AJC) İcra Direktörü David Harris ve Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) İcra Direktörü Beatrice Fihn ile bir araya geldi.

Gazete, Hristodulidis’in ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Lübnan Savunma Bakanı Elias Boy Saab ile bir araya gelerek, ikili ilişkileri, işbirliklerini ve bölgesel konuları ele aldığını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in Brüksel’de ise AB’nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ile bir araya gelmesinin de beklendiğini yazdı.

(FK/FEZ)