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Rum Dışişleri, Ab Büyükelçilerini Meb Konusunda Bilgilendirdi

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Rum Dışişleri Bakanlığı, AB ülkelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle dün bir toplantı gerçekleştirerek Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği eylemler konusundaki iddialarını iletti.

Rum Dışişleri, Ab Büyükelçilerini Meb Konusunda Bilgilendirdi

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Rum Dışişleri Bakanlığı, AB ülkelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle dün bir toplantı gerçekleştirerek Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği eylemler konusundaki iddialarını iletti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 08:12
Rum Dışişleri, Ab Büyükelçilerini Meb Konusunda Bilgilendirdi

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Rum Dışişleri Bakanlığı, AB ülkelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle dün bir toplantı gerçekleştirerek Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği eylemler konusundaki iddialarını iletti.
Fileleftheros gazetesi: “Lefkoşa’nın Yanıtı – MEB Konusunda Kıbrıs Tezleri AB Büyükelçilerinin Önünde” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin AB’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle dün bir toplantı gerçekleştirdiğini ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri konusunda haritalar ve belgeler sunarak tezlerini ilettiğini yazdı.
Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Tasos Conis’in dün AB büyükelçileriyle bir araya gelmesinin Türkiye’nin eylem ve tezlerine yanıt teşkil ettiğini belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının büyükelçilere sunduğu tezlere ise ayrıntılı biçimde yer verdi.
Habere göre Conis toplantıda AB büyükelçilerine sekiz başlık altında toplanan Rum tezlerini sundu.
Fatih Sondaj Gemisi’nin konumu ve hareketlerine ilişkin bilgiler aktaran Conis, Türkiye’nin sondajının Kıbrıslı Türklerin faydasını hedeflemediği, Türkiye’ye defalarca çağrı yapılmasına karşın Türkiye’nin Güney Kıbrıs’la MEB sınırını, karşılıklı anlaşma yoluyla belirlemeye yanaşmadığı, UNCLOS (BM Deniz Hukuku Sözleşmesi) üyesi olmaması sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarına uymadığı gibi birçok iddiayı büyükelçilerin gündemine getirdi.
Conis, Türkiye’nin MEB konusundaki taleplerinin “aşırı ve uluslararası hukuka aykırı olduğu” iddiasını da dile getirdi.
Öte yandan gazete, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından dün yapılan açıklamaya atıfta bulunarak Türkiye’nin gerginliği tırmandırdığı iddiasında bulundu.

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Gazete, “Gerginliği Tırmandırıyor – MGK Doğu Akdeniz’deki Faaliyetlerin Devam Edeceği Mesajını Verdi” başlıkları altında yer verdiği haberinde, MGK’nın konuya ilişkin açıklaması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir etkinlikte yaptığı konuşmaya ayrıntılı şekilde yer verdi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Büyükelçiler MEB Konusunda Bilgilendirildi”.
Haravgi: “Türk Kışkırtmaları Konusunda Bilgilendirildiler – Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dış Sınırı Türkiye’yle Orta Çizgide”.
(SB/HÖ) 
    
 

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