Rum Denizciliğine Dair Bilgiler

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : Rum Denizcilik Müsteşarlığı’nın kurulmasının birinci yılı nedeniyle Denizcilik Müstearı Natasa Pilidu basın toplantısı düzenleyerek denizcilikle ilgili verilerden söz etti.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun açıklamalarına dayanarak, Rum denizciliğinin son bir yılda gelişme kaydettiğini yazdı.

Gazete, Pilidu’nun açıklamalarına dayanarak, Güney Kıbrıs tonaj vergi sistemine dahil olan şirket sayısının bugüne kadar 203’ü geçtiğini, 2018 yılında bunun 196, 2017 yılında ise 168 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre, Rum gemi sicil kütüğüne 31 Ocak 2019 tarihine kadar, bin 725; 2017’de ise bin 653 gemi kayıtlı olarak bulunuyor.

(FK/ÖK)