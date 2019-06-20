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Rum Çiftçiler Kıbrıs Türk Arazilerinin Yeniden Kiralanmasına İmkan Tanınmasını İstiyorlar

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk arazilerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin, bu arazileri üçüncü şahıslara kiralamalarına imkan verilmesi yönünde Rum hükümetine talepte bulundular.

Rum Çiftçiler Kıbrıs Türk Arazilerinin Yeniden Kiralanmasına İmkan Tanınmasını İstiyorlar

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk arazilerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin, bu arazileri üçüncü şahıslara kiralamalarına imkan verilmesi yönünde Rum hükümetine talepte bulundular.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:06
Rum Çiftçiler Kıbrıs Türk Arazilerinin Yeniden Kiralanmasına İmkan Tanınmasını İstiyorlar

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk arazilerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin, bu arazileri üçüncü şahıslara kiralamalarına imkan verilmesi yönünde Rum hükümetine talepte bulundular.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk arazilerinin kullanımı ve kiralanmasının düzene sokulması amacıyla temaslar yürüttüğünü, bu çerçevede tarım ve hayvancılık örgütleriyle yapılan görüşmelerde, hali hazırda kiralanmış durumda olan Kıbrıs Türk arazilerinin yeniden kiralanmasına imkan sağlanması talebiyle karşılaştığını yazdı.

Gazete, Rum hayvancı ve çiftçi birliklerinin, Kıbrıslı Türk arazilerinin Rum göçmenlere kiralanması yönünde 1974’ten beridir mevcut uygulamada değişikliğe gidilmesini ve bu arazilerin tekrar kiralanmasına imkan sağlanmasını talep ettiklerini yazdı.

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Kıbrıs Türk arazileri üzerinde tarım veya hayvancılık yapan Rum göçmenlerin büyük kısmının zaman içerisinde yaşlandıkları veya hayatlarını kaybettikleri dikkat çekilen haberde, bu göçmenlerin mirasçılarının büyük kısmının ise tarım veya hayvancılıkla uğraşmadıkları belirtildi.

Gazete, bu sebepten ötürü Kıbrıs Türk arazilerinin doğru değerlendirilemediğinin örgütlerce vurgulandığını aktardı.

Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk arazilerinin toplamda 61 bin hektar (Güney Kıbrıs’taki arazilerin yüzde 10,14’ü) ve tüm ada genelinde ise 114 bin hektar (yüzde 12,3) olduğunu iddia etti.

(SB/HA)    

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