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Rum Çift Manastırdan 7 Bin Euro Değerinde Haç Çaldı

Lefkoşa, 4 Haziran 19 (.): Bir Rum çift, Larnaka-Mosfiloti’deki Ay Thekla Manastırı’nın, altın süslemeleri bulunan 7 bin Euro değerindeki ahşap haçını çaldı.

Rum Çift Manastırdan 7 Bin Euro Değerinde Haç Çaldı

Lefkoşa, 4 Haziran 19 (.): Bir Rum çift, Larnaka-Mosfiloti’deki Ay Thekla Manastırı’nın, altın süslemeleri bulunan 7 bin Euro değerindeki ahşap haçını çaldı.

04 Haziran 2019 Salı 08:31
Rum Çift Manastırdan 7 Bin Euro Değerinde Haç Çaldı

Lefkoşa, 4 Haziran 19 (.): Bir Rum çift, Larnaka-Mosfiloti’deki Ay Thekla Manastırı’nın, altın süslemeleri bulunan 7 bin Euro değerindeki ahşap haçını çaldı.
 Politis’in haberine göre, manastırın haçının çalındığı ihbarını 31 Mayıs günü alan Rum polisi, Rum çifti yakaladı ve dün mahkemeden, haklarında üçer gün tutukluluk emri aldı. Çift, haçı para için çaldıklarını ve halihazırda üçüncü bir şahsa sattıklarını itiraf etti. Polis haçı satın alan kişiyi arıyor.
KIZININ BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAMI ONAYLAMAYAN BABA VE GECE  KULÜBÜNDE KAVGAYA TUTUŞAN RUM AV TÜFEKLERİNE SARILDI
Fileleftheros’un haberine göre, kızının, birlikte yaşadığı erkek arkadaşını onaylamayan 59 yaşındaki baba, dün gece av tüfeğini alıp, kızı ile arkadaşının birlikte yaşadığı eve gitti; genç adamla sözlü kavgaya girişti ve elindeki av tüfeğini ateşledi. Olay neticesinde herhangi bir yaralanma olmadı. 

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Aynı gazeteye göre cumartesi gecesi Limasol’daki  bir gece kulübünde müdavimlerle kavga eden 33 yaşındaki Rum, kulüpten ayrıldı ve birkaç dakika sonra elinde av tüfeğiyle geri dönerek kavga ettiği kişileri tehdit etti. Kulüp sahibi ve diğer müdavimler tepki gösterince de havaya ateş etmeye başladı. 
Kulübün tavanında hasara neden olan kişi polis tarafından yakalandı ve hakkında 6 gün tutukluluk emri alındı. 
(ŞA/ÖK) 
 

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