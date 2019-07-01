Rum Benzinciler Birliği’nden Brüksel Nezdinde Girişim Talebi

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : Rum Benzinciler Birliği’nin, Yeşil Hat yakınındaki yaklaşık 30 akaryakıt istasyonunun satışlarında yaşanan yüzde 30-40 oranındaki düşüş nedeniyle, Rum Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bugün mektup göndereceği ve konuyla ilgili Brüksel nezdinde girişim başlatılmasını talep edeceği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum benzincilerin, akaryakıtın haksız rekabet nedeniyle Yeşil Hat Tüzüğü’nün dışında bırakılmasını talep ettiklerini; ayrıca geçiş kapılarında gümrük denetimlerinin artırılması ve Güney Kıbrıs’taki akaryakıtın renklendirilmesi gibi tedbirler alınmasını istediklerini yazdı.



Haberde, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında akaryakıt fiyatlarında litre başına 40-45 sentlik fark olduğu belirtildi.(GE/HA)