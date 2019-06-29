banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Araç şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI!
Ölümlü trafik kazası
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Feci trafik kazası
FECİ TRAFİK KAZASI
Kamyon ile otobüs çarpıştı!
KAMYON İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI!
banner306
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu Bükreş Havalimanı’nda Tutuklandı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu’nun, Bükreş Havalimanı’nda karıştığı bir olay nedeniyle kısa bir süreliğine tutuklandığı belirtildi.

Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu Bükreş Havalimanı’nda Tutuklandı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu’nun, Bükreş Havalimanı’nda karıştığı bir olay nedeniyle kısa bir süreliğine tutuklandığı belirtildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:21
Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu Bükreş Havalimanı’nda Tutuklandı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu’nun, Bükreş Havalimanı’nda karıştığı bir olay nedeniyle kısa bir süreliğine tutuklandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Başkanlık Ofisi Müdürü Romanya’da Tutuklandı” başlıklı haberinde, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü ve DİSİ Gençlik Kolları eski Başkanı (NEDİSİ) olan Petros Dimitriu’nun, arkadaş grubuyla birlikte özel bir ziyaret için Bükreş’e gittiğini, buradan dönmek içinse Bükreş Havalimanı’nda, bindiği uçakta kendisinin de müdahil olduğu bir olayın çıktığını yazdı.

Olayın, uçak içerisinde yaşanmasına bağlı olarak hostesin, olay karşısında şoke olması ve güvensiz hissetmesi nedeniyle pilota bilgi verdiğini yazan gazete, bunun üzerine, olaya müdahale etmesi için polisin çağrıldığını, polisin gelmesiyle birlikte tutuklamaların yaşandığını belirtti.

banner317
Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak olaya karışanlara para cezasının verilmesinin ardından serbest bırakıldıklarını yazdı.

Haber göre uçak, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü olmaksızın, kalkışını gerçekleştirdi.

Gazete haberinde ayrıca Dimitriu’nun, bir devlet yetkilisi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşı olarak bu davranışının soru işaretlerine neden olduğunu ayrıca olayla ilgili izahatta bulunmaya çağrıldığını belirtti.

(FK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci
Rum Kesiminde Postanın Adını Kullanarak Dolandırıcılık
Rum Kesiminde Postanın Adını Kullanarak Dolandırıcılık
İki Yangın Helikopteri Daha Kiralanacak
İki Yangın Helikopteri Daha Kiralanacak
Paralimni Lisesi’nde Sadece Hıristiyan Ortodokslar İçin Yarışma
Paralimni Lisesi’nde Sadece Hıristiyan Ortodokslar İçin Yarışma
Yeşil Hat’ta Yakın Olan Benzin İstasyonları Şikayetçi
Yeşil Hat’ta Yakın Olan Benzin İstasyonları Şikayetçi
Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı
Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı
Psikolojik Nedenlerden Dolayı Askerliği Ertelenenlere Sağlık Karnesi Verilmeyecek
Psikolojik Nedenlerden Dolayı Askerliği Ertelenenlere Sağlık Karnesi Verilmeyecek
Maraş Kökenli Rumlar Dün Rum Başkanlık Sarayı Önünde Eylem Yaptı
Maraş Kökenli Rumlar Dün Rum Başkanlık Sarayı Önünde Eylem Yaptı
Senatör Cambon: “fransa Total Şirketini Koruyacak”
Senatör Cambon: “fransa Total Şirketini Koruyacak”
Anastasiadis kaza geçirdi
Anastasiadis kaza geçirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim