Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu Bükreş Havalimanı’nda Tutuklandı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu’nun, Bükreş Havalimanı’nda karıştığı bir olay nedeniyle kısa bir süreliğine tutuklandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Başkanlık Ofisi Müdürü Romanya’da Tutuklandı” başlıklı haberinde, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü ve DİSİ Gençlik Kolları eski Başkanı (NEDİSİ) olan Petros Dimitriu’nun, arkadaş grubuyla birlikte özel bir ziyaret için Bükreş’e gittiğini, buradan dönmek içinse Bükreş Havalimanı’nda, bindiği uçakta kendisinin de müdahil olduğu bir olayın çıktığını yazdı.

Olayın, uçak içerisinde yaşanmasına bağlı olarak hostesin, olay karşısında şoke olması ve güvensiz hissetmesi nedeniyle pilota bilgi verdiğini yazan gazete, bunun üzerine, olaya müdahale etmesi için polisin çağrıldığını, polisin gelmesiyle birlikte tutuklamaların yaşandığını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak olaya karışanlara para cezasının verilmesinin ardından serbest bırakıldıklarını yazdı.

Haber göre uçak, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü olmaksızın, kalkışını gerçekleştirdi.

Gazete haberinde ayrıca Dimitriu’nun, bir devlet yetkilisi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşı olarak bu davranışının soru işaretlerine neden olduğunu ayrıca olayla ilgili izahatta bulunmaya çağrıldığını belirtti.

(FK/GÜL)