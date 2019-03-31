banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Şu an saat kaç?
ŞU AN SAAT KAÇ?
Toprak kayması yol kapattı
TOPRAK KAYMASI YOL KAPATTI
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Emanet edilen parayı cebe attı
EMANET EDİLEN PARAYI CEBE ATTI
banner306
Flaş Haber
Şu an saat kaç?
Kapat

Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Dimitriu Simerini’ye Konuştu…

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu haftalık Simerini’ye verdiği geniş mülakatta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda sözünü ettiği B planı, Güven Yaratıcı Önlemler, Enerji bağlamlı üçlü işbirlikleri ve Türkiye ve NATO üyeliğiyle ilgili soruları da cevaplandırdı.

Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Dimitriu Simerini’ye Konuştu…

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu haftalık Simerini’ye verdiği geniş mülakatta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda sözünü ettiği B planı, Güven Yaratıcı Önlemler, Enerji bağlamlı üçlü işbirlikleri ve Türkiye ve NATO üyeliğiyle ilgili soruları da cevaplandırdı.

31 Mart 2019 Pazar 11:08
Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Dimitriu Simerini’ye Konuştu…

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu haftalık Simerini’ye verdiği geniş mülakatta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda sözünü ettiği B planı, Güven Yaratıcı Önlemler, Enerji bağlamlı üçlü işbirlikleri ve Türkiye ve NATO üyeliğiyle ilgili soruları da cevaplandırdı.

“Başkan Kıbrıs sorununda B planından söz ederken ne kast ediyor” sorusuna karşılık, müzakerelerin son müzakere turunda varılan noktadan olduğu gibi dış gelişmelerden de etkilenebilecek dinamik ve gelişen bir prosedür olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Dimitriu “bütün bunlar bir lideri düşündürmezse vahlar olsun” dedi, özetle şöyle devam etti:

“Başkan Anastasiadis’in söylediği de budur, herhangi bir B planı düşüncesi değil. Ülkemiz liderliği  karşı karşıya kalabileceğimiz herhangi bir senaryodaki tepki noktalarına şimdiden hazırlanmazsa  vay halimize.  Başkan, aktif vatandaş olarak bu müzakere prosedürünün başarısızlık olasılığını; ertesi günün ne olacağı, başarısızlık olması halinde  yeni bir müzakere prosedürünün başlangıç noktasının ne olacağını düşünüp kaygılandığını söyledi. Bu elbette Kıbrıs sorununun yalnız iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde değil, bize garantiler ve müdahale hakları ile hassasiyetlerimize yanıt veren toprak düzenlemeleriyle ilgili net  ifadeler kazandıran Crans Montana’da kaldığı yerden devam ederek çözümüne ilişkin hedefimizin ortadan kalktığı anlamına gelmez.  Sayın Lute’un referans şartlarının bu çerçevede belirlenmesini istiyoruz.”

“GYÖ’LER İLETİŞİM KÖPRÜLERİNİN VE TEMASIN CANLI TUTULMASI İÇİN”

Dimitriu “Kıbrıs sorununda referans şartları ve Guterres Çerçevesi’nin izahı beklenirken yeni Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) maksadının ne olduğu” sorusuna “iletişim köprülerinin ve iki toplum arasındaki temasın canlı tutulması” cevabını verdi.

“Maraş’ın iadesi” gibi diğer GYÖ’ler dururken yeni GYÖ’lerde anlaşma yapıldığı hatırlatıldığında ise “koşamıyor olman, yürüyemeyeceğin anlamına  gelmez” diyen Petros Dimitriu, tercihlerini hangi GYÖ’nün tercih edileceği noktasında değil “durumu canlı mı tutacağız yoksa gömecek miyiz” noktasında yaptıklarını anlattı, bu GYÖ’lerin mantığının Kıbrıs sorununun özünün yerine geçmek değil, sadece iki toplum arasında köprü vazifesi görmek olduğunu da ekledi.

Dimitriu’ya “Glafkos” yatağındaki keşiften sonra Rum Yönetimi Başkanlığı’nın, enerji planlamalarında hangi istikamete yönelmekte olduğu ve terminal inşaatının stratejik hedef olmaya devam edip etmediği de soruldu. Rum yönetimin ana isteğinin güç katsayılarını, büyüklüğünü ve ülkenin olanakları ile karşılaştığı meydan okumaları anlamak olduğuna işaret eden Dimitriu, enerji planlarının güvenliğini sağlayacak enerji şirketlerinin cezp edilmesi ilkesini benimsediklerini, henüz ruhsatlandırılmamış parseller için de aynı temel öncelikleri bulunduğunu söyledi.  Dimitriu 7’nci parsele sondaj ruhsatı verilmesi konusundaki müzakerelerin son aşamasına girmekte olduğunu da söyledi. Doğal gaz sıvılaştırma terminali kurulmasının çok maliyetli bir proje olduğunu, şirketlerin bütün sondajların sonuçlarını inceledikten sonra karar vereceklerini, kendilerinin de  siyasi-ekonomik açıdan en avantajlı  istifade formülünü bulmak için sürekli değişmekte olan verileri incelediklerini anlattı.

“BORU HATTININ TÜRKİYE’DEN GEÇMESİNİN ŞARTI ÇÖZÜMDÜR AMA BU, ÇÖZÜM OLURSA HER HALÜKARDA TÜRKİYE’DEN GEÇECEK ANLAMINA GELMİYOR”

Türkiye üzerinden boru hattı ihtimali sorulduğunda ise “Türkiye üzerinden olası boru hattının ana şartının Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu her zaman söyledik. Bu elbette çözüm olursa boru hattı her halükarda Türkiye’den geçecek anlamına gelmiyor” diyen Dimitriu, Türkiye’nin “Doğu Akdeniz havzasındaki geriye kalan ülkelerle arasındaki ilişkilere bakıldığında, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Türkiye’nin en büyük sorunu olarak görmüyorum” dedi.

Rum yönetiminin bölgedeki diğer ülkelerle yaptığı işbirliklerinin, Türkiye’nin gerek MEB gerek toprağa dair meydan okumalarını hayata geçirmesi halinde yatıştırıcı olarak işe yarayıp yaramayacağı sorusuna karşılık “bu işbirliklerinin Türkiye’yi dışlama maksatlı olmadığını” savundu, şöyle devam etti: “sorunuza gelecek olursak,  işbirliklerinin derinleştirilmesi enerji planlarımızın metodik şekilde düşük tonlarda uygulanmasının Ankara’nın bütün meydan okumalarına karşı caydırıcı olacağına inanıyorum.”

“Bölgesel işbirlikleriyle birlikte karşılıklı savunma yardımı da ileri götürülmesi gerekmez miydi” sorusu üzerine ise “Kıbrıs’ın Fransa, ABD, İsrail, Mısır ve hatta Ürdün ile çıkarlarını bağdaştıran iyi bir işbirliği caydırıcı bir unsurdur. Sadece uçak gemileri veya savaş uçakları caydırıcı güç olmaz” cevabını verdi.

NATO’YA ÜYELİK

Dimitriu “NATO’ya üyelik olasılığı araştırılacak mı?” sorusuna karşılık “mesele olasılığın olup olmadığı değil. Mesele, bunu başarma olanaklarının neler olduğudur. Unutmayalım ki bu aşamada NATO ile ilişkileri krizden geçiyor olsa bile Türkiye Kuzey Atlantik Paktı’nın  ciddi bir ortağıdır.  Ancak bu dönemde,  ajandayı hangi düzeyde açabileceğimizi ve çıkarımızı ve hedeflerimize ulaşma kabiliyetimizi artıracakları seçmemiz gerekir” dedi. 

(ŞA/ÖK)

*************

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatırım Karşılığı Verilen Pasaportlar Konusu
Yatırım Karşılığı Verilen Pasaportlar Konusu
Şener Levent: “kıbrıslı Türk Değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Vatandaşları Oy Pusulasıyız”
Şener Levent: “kıbrıslı Türk Değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Vatandaşları Oy Pusulasıyız”
Elam Alman Neo Nazi Partisi Npd İle De Yakın İlişkide
Elam Alman Neo Nazi Partisi Npd İle De Yakın İlişkide
Akel Genel Sekreteri Kiprianu’nun Demeci
Akel Genel Sekreteri Kiprianu’nun Demeci
“kıbrıs Sorunu Hiçbir Yerin Ortasında”
“kıbrıs Sorunu Hiçbir Yerin Ortasında”
Avrupa Konseyi Çatısı Altında Faaliyet Gösteren  Aıda’nın Güney Kıbrıs İle İlgili  Raporu
Avrupa Konseyi Çatısı Altında Faaliyet Gösteren  Aıda’nın Güney Kıbrıs İle İlgili  Raporu
Fransız Uzmanlar Mari’de
Fransız Uzmanlar Mari’de
Rum-yunan Savunma Bakanları Barış Operasyonları Konulu Bir Toplantıya Katıldı
Rum-yunan Savunma Bakanları Barış Operasyonları Konulu Bir Toplantıya Katıldı
Fotiu New York’a Gidiyor
Fotiu New York’a Gidiyor
Baf’taki Dronlar Sorun Yaratıyor
Baf’taki Dronlar Sorun Yaratıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim