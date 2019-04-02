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Rum Basının Geleneksel 1 Nisan Şaka Haberleri

Lefkoşa, 2 Nisan 19 :  Rum gazetelerinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptıkları 1 Nisan şaka haberlerinin hangileri olduğu açıklandı.

Rum Basının Geleneksel 1 Nisan Şaka Haberleri

Lefkoşa, 2 Nisan 19 :  Rum gazetelerinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptıkları 1 Nisan şaka haberlerinin hangileri olduğu açıklandı.

02 Nisan 2019 Salı 08:07
Rum Basının Geleneksel 1 Nisan Şaka Haberleri

Lefkoşa, 2 Nisan 19 :  Rum gazetelerinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptıkları 1 Nisan şaka haberlerinin hangileri olduğu açıklandı.

Haravgi gazetesi, dün yayımlamış olduğu Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, istifa mektubunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu ve  bunun Anastasiadis tarafından kabul edildiği şeklindeki haberin 1 Nisan şakası olduğuna yer verdi.

Gazete, “Politis” gazetesinde yer alan “Hristoforu Savvas’ın eserlerinin Londra’daki “Tate Galerisi”nde sergileneceği haberin de şaka olduğunu yazdı.

Alithia gazetesi ise, “Omegalive” isimli haber sitesinin “DİSİ Başkanı Averof Neofitu’dan Bomba” başlığı altında yer verdiği, Neofitu’nun son anda Avrupa Parlamentosu oy pusulasına şarkıcı Anna Vissi’yi dahil ettiği şeklindeki haberin şaka olduğunu belirtti.

(FK/HA)   

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