Rum Bakanlar Kurulu Mısır\'la Doğal Gaz Boru Hattına İlişkin Anlaşmayı Onayladı

Lefkoşa, 1 Şubat 19 : Rum Bakanlar Kurulu’nun “Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti arasındaki, doğrudan denizaltı doğal gaz boru hattıyla ilgili devletlerarası anlaşma” başlıklı yasa tasarısını onayladığı ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’i, bunu Meclis’e sunması konusunda yetkilendirdiği haber verildi.





Alithia gazetesi, yasa tasarısının, doğal gaz taşınmasıyla ilgili doğrudan denizaltı boru hattıyla ilgili olan ve Mısır ile Güney Kıbrıs hükümetleri arasında 19 Eylül 2018 tarihinde imzalanan devletlerarası anlaşmanın onaylanmasını teşkil ettiğini yazdı.(İY/HÖ)*****************