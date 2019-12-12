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Rum-Yunan Denizcilik ve Yatırım Forumu İşbirliği perspektifleri

Atina’da 10 Aralık’ta düzenlenen Yatırım Forumu’nda Rum ve Yunan girişimlerinin denizcilik ve yatırım fonları alanlarında büyük işbirliği perspektifleri saptandığı bildirildi.

Rum-Yunan Denizcilik ve Yatırım Forumu İşbirliği perspektifleri

Atina’da 10 Aralık’ta düzenlenen Yatırım Forumu’nda Rum ve Yunan girişimlerinin denizcilik ve yatırım fonları alanlarında büyük işbirliği perspektifleri saptandığı bildirildi.

12 Aralık 2019 Perşembe 09:40
Rum-Yunan Denizcilik ve Yatırım Forumu İşbirliği perspektifleri

Alithia ve diğer gazetelere göre yatırım forumu Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Rum-Yunan Yatırım Derneği, Yunanistan Merkezî Yatırımcılar Birliği ve tarafından, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve “Enterprise Europe Network”ün desteğiyle düzenlendi.

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Forumda konuşan Rum Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın birçok alanda iş birliği yapabileceğini söyledi, denizcilik ve yatırım fonlarını buna örnek gösterdi. Rum ekonomisine ilişkin veriler de açıklayan İrodotu, ekonominin önümüzdeki dönemde de, AB içerisindeki en yüksek değerlerden olan yaklaşık yüzde 3 oranında büyümeye devam edeceğini, bankacılık sektörünün durağanlık dönemini kapatarak istikrar dönemine girdiğini söyledi. İrodutu ancak, batık kredilerin 8 milyar 900 milyon Euro’ya ulaştığını, özel borçların ise çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

Rum-Yunan Yatırım Derneği  Başkanı Yosif Yosif de KEVE başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada Rum ve Yunan ekonomilerinin memorandum sürecinden çıktığını, yeniden kalkınma yörüngesine girdiğini ve iki ülkenin iş birliğine dair yeni inisiyatifler alınmasına olanak tanıyacak yeni olgular meydana geldiğini söyledi.

Son Güncelleme: 12.12.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
Rum-Yunan Denizcilik Ve Yatırım Forumu
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