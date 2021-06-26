Rum Yüksek Mahkemesi 3 Kişiyi ABD’ye iade ediyor

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre ABD’nin aramakta olduğu biri kadın üç kişi, sofistike uluslararası toplu pazarlama yatırım dolandırıcılığı yaparak 6 milyon doların üzerinde haksız kazanç sağlayan sistemin üyesi.

İsimleri açıklanmayan kişiler internet üzerinden yatırım dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirleri meşrulaştırma ve dünya çapında İngilizce konuşan yatırımcıları, gelirden kendilerine pay verme vaadiyle toplu halde dolandırmak fiillerini işlemekle suçlanıyor. Bu kişiler gerçek şirketlerle ilgili görünen sahte internet siteleri oluşturarak kendilerini başarılı finans ve yatırım şirketlerinin üyesi/çalışanı olarak gösteriyor ve kurbanlarını kontrolleri altındaki çeşitli hesaplara para yatırmaya ikna ediyor. Kurbanlar gerçekte var olan şirketlere para yatırdıklarını, aldıkları hisselerin gerçek olduğunu ve kendilerine paralarının gönderileceğini zannediyorlar. Dolandırıcılar, bu sistem aracılığıyla dünya çapındaki kurbanlarından toplamda 6 milyon doların üzerine kazanç elde etti.