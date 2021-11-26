Rum yönetiminin yeni koronavirüs önlemleri “sinirleri bozdu”

Fileleftheros, “Yeni Önlemler Sinirleri Bozdu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, önceki gün açıklanan ve özellikle 6-11 yaş grubundakilerle ilgili önlemlerin emirnameye dahil edilmesinin, 14 yaş ve altındaki çocukların suça ehliyeti olmaması nedeniyle mümkün olmadığını yazdı.

Gazete, AB’nin de tam aşılı olanlar için SafePass’ın, ikinci doz aşının alınmasından 9 ay sonra iptal edilmesini tavsiye etmesine rağmen Rum yönetiminin aldığı kararda bu sürenin 7 ay olduğunu, bu nedenle Rum yönetiminin önceki günkü kararlarını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini yazdı.

Habere göre çocuklarına getirilen maske ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan veliler, dün Eğitim Bakanlığı önünde ve bakanlığın Limasol’daki ofisi önünde kararları protesto etti, öğrenciler ders boykotu yaptı. Yeme-içme yeri sahipleri ise alınan kararların 18 Aralık’tan itibaren aşısızların veya son doz aşısının üzerinden 7 ay geçen kişilerin bu tür yerlere girişine izin vermemesinin iş yerlerini baltalayacağı gerekçesiyle sert eleştirilerde bulundu.