Rum yönetiminin yeni koronavirüs önlemleri “sinirleri bozdu”

Fileleftheros, “Yeni Önlemler Sinirleri Bozdu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, önceki gün açıklanan ve özellikle 6-11 yaş grubundakilerle ilgili önlemlerin emirnameye dahil edilmesinin, 14 yaş ve altındaki çocukların suça ehliyeti olmaması nedeniyle mümkün olmadığını yazdı.
Habere göre çocuklarına getirilen maske ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan veliler, dün Eğitim Bakanlığı önünde ve bakanlığın Limasol’daki ofisi önünde kararları protesto etti, öğrenciler ders boykotu yaptı. Yeme-içme yeri sahipleri ise alınan kararların 18 Aralık’tan itibaren aşısızların veya son doz aşısının üzerinden 7 ay geçen kişilerin bu tür yerlere girişine izin vermemesinin iş yerlerini baltalayacağı gerekçesiyle sert eleştirilerde bulundu.