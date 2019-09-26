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Rum yönetiminin tutuklama emirleri “işe yaradı”

Rum basını, Cumhuriyet gazetesinin “Akdeniz’de ABD Ambargosu” başlıklı haberini, Rum yönetiminin Türk sondaj gemileri ile işbirliği yapan şirketlere karşı tutuklama emri çıkarmasının başarısı olarak yorumladı.

Rum yönetiminin tutuklama emirleri “işe yaradı”

Rum basını, Cumhuriyet gazetesinin “Akdeniz’de ABD Ambargosu” başlıklı haberini, Rum yönetiminin Türk sondaj gemileri ile işbirliği yapan şirketlere karşı tutuklama emri çıkarmasının başarısı olarak yorumladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:59
Rum yönetiminin tutuklama emirleri “işe yaradı”

Rum basını, Cumhuriyet gazetesinin “Akdeniz’de ABD Ambargosu” başlıklı haberini, Rum yönetiminin Türk sondaj gemileri ile işbirliği yapan şirketlere karşı tutuklama emri çıkarmasının başarısı olarak yorumladı.

Fileleftheros “Desteklerini Kestiler… Lefkoşa’nın Tutuklama Emirleri ‘Amerikan Şirketlerinin Ambargosuna’ Sebep Oldu… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Karşı Hareketleri Başarılı Oldu”  başlığıyla aktardığı haberinde, Rum yönetiminin Türk sondaj gemileri ile işbirliği yapanlar hakkında tutuklama emri çıkarmasının Rum tarafında ve Rum siyasi partileri arasında ironi konusu olduğunu fakat işe yaramış göründüğünü yazdı.

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Gazete, Rum yönetiminin hukuki tedbirlerinin, Amerikan tarafını malzeme ambargosu uygulamak zorunda bıraktığının Türkiye’de de kabul edilmekte olduğu görüşünü ortaya koydu.

Son Güncelleme: 26.09.2019 15:07
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sondaj Gemileri Tutuklama Emri
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