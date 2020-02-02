banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Rum yönetiminin güvenlik planlamaları hızlandırılıyor

Rum yönetiminin güvenlik planlamalarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yarattığı iddia edilen gerginlik ortamının tam da ortasında, hızlandırılmakta olduğu iddia edildi.

Rum yönetiminin güvenlik planlamaları hızlandırılıyor

Rum yönetiminin güvenlik planlamalarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yarattığı iddia edilen gerginlik ortamının tam da ortasında, hızlandırılmakta olduğu iddia edildi.

02 Şubat 2020 Pazar 12:37
Rum yönetiminin güvenlik planlamaları hızlandırılıyor

Haftalık Kathimerini gazetesi “Güvenlik Mekanizmaları Hızlandırılıyor- RMMO’nun 15 Gün Dogması” başlıklarıyla ilk ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Girit’ten sözde Rum MEB’ine kadar uzandığını iddia ettiği Türk saldırganlığının, Rum kesiminde ciddi kuşkulara neden olduğunu iddia etti.

Gazete Rum kesiminin, Türkiye’nin geniş bölgedeki olası öngörülemeyen bir reaksiyonunda, güvenlik konusuyla alakalı ciddi kararlarla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Geniş bölgedeki gergin ortamın Rum siyasi liderliğini düşündürdüğünü ve Rum siyasi liderliğinin perde gerisinden sessiz bir şekilde savunma alanındaki boşlukları doldurmak için hızlı bir tempoda hareket ettiğini de yazan gazete, Türkiye’nin 8’inci parseldeki “yeni işgalinin” ardından gerçekleştirilen hareketlerin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “15 gün dogması” mantığında hareket ettiğini belirtti.

Gazete bu dogmayı, RMMO eski komutanı Stilyanos Nasis’in kaleme aldığını anımsattı ve bununla ilgili bilgilere de yer verdi.

banner317
Haberde, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek öngörülemeyen bir hareketin, kısıtlı süreye sahip olacağı mantığından hareketle, Rum siyasi ve askeri liderliğinin, RMMO’nun silahlanma programlarıyla ilgili planlamalarının uygulanmasını hızlandırdıklarına da dikkat çekildi.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, son dönemde merkezi paydasının Rum Yönetimi Başkanlığının olduğu yoğun bir siyasi hareketlilik kayda geçirildiğini kaydetti.

Savunma konusundaki planlamaların büyük parçasının silahlanma ödenekleriyle alakalı olduğunu yazan gazete, onaylanan ve Rum Savunma Bakanlığı’na verilenlerin haricinde, Türk “provakasyonları” nedeniyle gerçekleştirilen planlamaları kapsayacak ek ödeneklerden söz edildiğini de ifade etti.

Askeri kurmaylıkların dikkatinin, var olan bütün ihtiyaçların karşılanmasıyla, Güney Kıbrıs’ın güvenlik şemsiyesinin havadan güçlendirilmesine odaklandığını yazan gazete, RMMO’nun Fransız hava araçlarıyla güçlendirilmesine yönelik düşünceler bulunduğunu ekledi.

Son Güncelleme: 02.02.2020 15:46
Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetiminin Güvenlik Planlamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız uçak gemisinden kalkan savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu
Fransız uçak gemisinden kalkan savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu
Güney Kıbrıs’ta tedavi altındaki Çinli’nin koronavirüs olmadığı anlaşıldı
Güney Kıbrıs’ta tedavi altındaki Çinli’nin koronavirüs olmadığı anlaşıldı
Güney Kıbrıs’taki Çinli hastanın durumu iyi
Güney Kıbrıs’taki Çinli hastanın durumu iyi
Güney Kıbrıs’ta mültecilerde patlama
Güney Kıbrıs’ta mültecilerde patlama
Oruç Reis Araştırma Gemisi sözde Rum MEB’inde iddiası
Oruç Reis Araştırma Gemisi sözde Rum MEB’inde iddiası
Federasyon kağıttan kule gibi yıkılır benzetmesi
Federasyon kağıttan kule gibi yıkılır benzetmesi
AB: "MEB’le ilgili hukuki yaptırımlar an meselesi"
AB: "MEB’le ilgili hukuki yaptırımlar an meselesi"
Anastasiadis’ten Guterres’e rahatsızlık mesajı
Anastasiadis’ten Guterres’e rahatsızlık mesajı
Rum yönetimi “MEB’de çıkar sahibi devletleri” yanına çekmeye çalışıyor
Rum yönetimi “MEB’de çıkar sahibi devletleri” yanına çekmeye çalışıyor
Rum Sağlık Bakanlığı: “Şüpheli vakanın koronavirüsü olasılığı düşük”
Rum Sağlık Bakanlığı: “Şüpheli vakanın koronavirüsü olasılığı düşük”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim