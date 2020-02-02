Rum yönetiminin güvenlik planlamaları hızlandırılıyor

Haftalık Kathimerini gazetesi “Güvenlik Mekanizmaları Hızlandırılıyor- RMMO’nun 15 Gün Dogması” başlıklarıyla ilk ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Girit’ten sözde Rum MEB’ine kadar uzandığını iddia ettiği Türk saldırganlığının, Rum kesiminde ciddi kuşkulara neden olduğunu iddia etti.

Gazete Rum kesiminin, Türkiye’nin geniş bölgedeki olası öngörülemeyen bir reaksiyonunda, güvenlik konusuyla alakalı ciddi kararlarla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Geniş bölgedeki gergin ortamın Rum siyasi liderliğini düşündürdüğünü ve Rum siyasi liderliğinin perde gerisinden sessiz bir şekilde savunma alanındaki boşlukları doldurmak için hızlı bir tempoda hareket ettiğini de yazan gazete, Türkiye’nin 8’inci parseldeki “yeni işgalinin” ardından gerçekleştirilen hareketlerin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “15 gün dogması” mantığında hareket ettiğini belirtti.

Gazete bu dogmayı, RMMO eski komutanı Stilyanos Nasis’in kaleme aldığını anımsattı ve bununla ilgili bilgilere de yer verdi.

Haberde, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek öngörülemeyen bir hareketin, kısıtlı süreye sahip olacağı mantığından hareketle, Rum siyasi ve askeri liderliğinin, RMMO’nun silahlanma programlarıyla ilgili planlamalarının uygulanmasını hızlandırdıklarına da dikkat çekildi.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, son dönemde merkezi paydasının Rum Yönetimi Başkanlığının olduğu yoğun bir siyasi hareketlilik kayda geçirildiğini kaydetti.

Savunma konusundaki planlamaların büyük parçasının silahlanma ödenekleriyle alakalı olduğunu yazan gazete, onaylanan ve Rum Savunma Bakanlığı’na verilenlerin haricinde, Türk “provakasyonları” nedeniyle gerçekleştirilen planlamaları kapsayacak ek ödeneklerden söz edildiğini de ifade etti.

Askeri kurmaylıkların dikkatinin, var olan bütün ihtiyaçların karşılanmasıyla, Güney Kıbrıs’ın güvenlik şemsiyesinin havadan güçlendirilmesine odaklandığını yazan gazete, RMMO’nun Fransız hava araçlarıyla güçlendirilmesine yönelik düşünceler bulunduğunu ekledi.