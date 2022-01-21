Rum yönetiminden yalanlama!

Alithia gazetesi, “Çavuşoğlu’nun Daveti Gazetecilere Yönelik – Dışişleri Bakanlığı Türkiye’deki Diplomasi Formuna Davet Almadı” başlıkları altında verdiği ve elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği iddia edilen, “İkinci Antalya Diplomasi Forumu’na Güney Kıbrıs’ın da davet edildiği” yönündeki ifadelere atıfta bulunuldu. Alithia, Bakanın, yaptığı ileri sürülen açıklamasında “davetten kastın” gazeteciler ve “muhtemelen parti temsilcileri” olduğunu yazdı. Haberde, Türkiye’den yapılan davetin, “Kıbrıslı Rum gazetecilere yönelik olduğu”, ortada Rum yönetimine yönelik resmi bir davet olmadığı kaydedildi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak verdiği haberinde, Çavuşoğlu’nun dün Ankara’da, Latin Amerika ülkeleri büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda “aralarında Ermenistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır’ın da bulunduğu tüm dünyadan ülkelere davet gönderdiklerini” söylediğini ileri sürerek, gazetecilere gönderilen davetlerin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi.

Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının, Kıbrıslı Rum gazetecilere yönelik, forumu takip etmeleri açısından yapıldığı yönünde bilgilerin bulunduğunu vurgulayan gazete, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden herhangi bir yetkiliye davet gelmediğini” yazdı.





