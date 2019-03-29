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Rum yönetimi’nden KKTC’ye yanıt

Rum yönetimi’nden KKTC’ye yanıt

29 Mart 2019 Cuma 09:19
Rum yönetimi’nden KKTC’ye yanıt

Rum Yönetimi’nin, KKTC’de suç işleyip Güney Kıbrıs’a kaçan kişilerle ilgili “Kanun kaçaklarının yalnızca devletlere iade edilebileceğini” açıkladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, “yetkili bir kaynağın” Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a kaçan suç olayları şüphelilerinin iade edilmesi konusunun, iki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin toplantılarında Kıbrıs Türk tarafının ısrarla ortaya koyduğu taleplerden biri olduğunu; ancak bu durumun yasa dışılık teşkil ettiğini, çünkü “kanun kaçaklarının yalnızca devletlere iade edilebileceğini” kaydettiğini yazdı.
Habere göre aynı kaynak, Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki eleştirileriyle ilgili olarak ise, Kıbrıs Türk tarafının bu eleştirileri KKTC’yi yükseltme çabası çerçevesinde ortaya koyduğunu iddia etti; ilgili talebin önceki Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda yine dile getirildiğini belirtti.
Söz konusu kaynak, Kıbrıs Türk tarafının bu talebinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Ocak ayında, Güzelyurtlu davasıyla ilgili vermiş olduğu kararın akabinde daha da yoğun hale geldiğini öne sürdü.
Gazeteye göre söz konusu kaynak, iki toplum arasında Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’ni ilgilendiren konulardaki işbirliğine ilişkin bir soruyla ilgili olarak ise, ara bölgedeki iki toplumlu temas bürosunun varlığına işaret etti ve işbirliği yapılabilecek bütün konularda 9 senedir işbirliği yapıldığını, tanınma söz konusu olmadan da yüzlerce meselenin halledildiğini belirtti.
 

Son Güncelleme: 29.03.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi
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