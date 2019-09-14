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Rum Yönetimi’nden KKTC’de yaşamak İsteyen Rum ve Maronit çiftlere teşvik

Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftler ile 45 yaşa kadar olan Maronitlere maddi teşvik vereceği bildirildi.

Rum Yönetimi’nden KKTC’de yaşamak İsteyen Rum ve Maronit çiftlere teşvik

Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftler ile 45 yaşa kadar olan Maronitlere maddi teşvik vereceği bildirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:17
Rum Yönetimi’nden KKTC’de yaşamak İsteyen Rum ve Maronit çiftlere teşvik

Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftler ile 45 yaşa kadar olan Maronitlere maddi teşvik vereceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, maddi teşvik verilecek kişiler için dini/resmi nikahlı olması veya Birlikte Yaşam Yasası’na uygun şekilde birliktelik içerisinde olması; ayrıca KKTC’deki köylerinde haftanın çoğu günü aile olarak yaşıyor olması ve herhangi bir ödenek almıyor olması koşulu bulunduğunun kaydedildiğini yazdı.
Gazete, teşvik planına göre, ailenin ev sahibi olabilmesine olanak sağlamak için 18 yaş altı çocukları bulunan ailelere bir defada veya taksit taksit olmak üzere 15 bin Euro, çocukları olmayan ailelere 10 bin Euro verileceğini kaydetti.

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Teşvik planına göre, KKTC’deki daimi ikametlerinde 6 aylık süreyi dolduranlara da, ev eşyası ve diğer ihtiyaçları için yine bir defada veya taksit taksit olmak üzere 2 bin Euro verileceğini belirten gazete, KKTC’de küçük işyeri açmak isteyenlere de 3 bin Euro’ya kadar ödenek verileceğini yazdı.

 

Son Güncelleme: 14.09.2019 14:13
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KKTC’de Yaşamak İsteyen Rum Ve Maronit çiftlere Teşvik
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