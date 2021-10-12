Rum yönetiminden Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 175 Bin Euro’luk katkı

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, geçen Pazartesi UNDP’nin Kıbrıs ofisi başkanı Jakhongir Khaydarov’la görüşmesinde Rum Yönetimi’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yönelik 2021 yılıyla ilgili 175 bin Euro’luk katkısını takdim ettiği haber verildi.

Görüşmede, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pandelidis, UNDP çalışanları ve başkanlık komiserliği ofisi çalışanlarının hazır bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, yapılan katkının amacının, kayıplar konusunun çözüme kavuşması için komitenin çalışmalarının Rum Yönetimi tarafından desteklenmesi çerçevesine dahil olduğunu belirtti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı programının başlamasından bu yana, Rum Yönetimi’nin programın finansmanına yönelik doğrudan katkısının neredeyse 3,3 milyon Euro’ya ulaştığını ve bunun AB’nin desteklerinin ardından en yüksek meblağ olduğunu yazan gazete, bu meblağa Rum Yönetimi tarafından doğrudan finanse edilen ve araştırmalarla kazılar dahil diğer destek tedbirlerinin dahil olmadığını belirtti.

Rum Başkanlık Komiseri Fotiu ise katkıyı takdim ederken yaptığı konuşmada, herkesin özellikle de kayıpların ailelerinin umudu ve arzusunun, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, insani misyonunu kısa süre içerisinde başarıyla tamamlayabilmesi için zorlukları ve problemleri esaslı ve kararlı bir şekilde ele alması olduğunu sözlerine ekledi.