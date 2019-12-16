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Rum yönetiminden Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına verilmesine tepki

Türk savaş gemilerinin yaklaşık 15 gün önce İsrail’e ait bir araştırma gemisini, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) araştırma yaptığı sırada taciz ettiği yönünde İsrail basınında çıkan haberler, dün Rum Hükümet Sözcüsü tarafından inkar edildi.

Rum yönetiminden Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına verilmesine tepki

Türk savaş gemilerinin yaklaşık 15 gün önce İsrail’e ait bir araştırma gemisini, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) araştırma yaptığı sırada taciz ettiği yönünde İsrail basınında çıkan haberler, dün Rum Hükümet Sözcüsü tarafından inkar edildi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:23
Rum yönetiminden Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına verilmesine tepki

Fileleftheros gazetesi “Ankara Çemberi Daraltıyor -MEB’deki Kışkırtmalarla Baskıyı Sürekli Arttırıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği eylemlerle gerginliği sürekli arttırma yönünde hareket ettiğini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin bu eylemleriyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı ucu açık bir tartışmaya çekmek istediği iddiasında bulunarak AB ve uluslararası toplumun Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a verdiği desteğin ise Türkiye’nin krizi daha da arttırmasına yol açtığını öne sürdü.

Haberde, İsrail basınında yer alan ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde araştırmada bulunan İsrail’e ait bir geminin Türk savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı iddialarında da yer verildi.

“Jerusalem Post” gazetesinin haberinde, İsrail Oşinografi Araştırma Enstitüsü’ne ait “Bat Galim” isimli araştırma gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde araştırma yaptığı sırada Türk savaş gemisi tarafından, bölgeden uzaklaşması yönünde uyarıldığının iddia edildiği yazan gazete, ardından geminin bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığını aktardı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un ise dün konuya ilişkin açıklamasında “sıcak olay” iddialarını yalanladığını belirtirken, İsrail basınında çıkan haberlerin “tamamen dayanaksız olmadıklarını ve bir olay yaşandığı” yorumunda bulundu.

Gazete, Kusios’un dün akşam Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklamada “bölgede araştırma yapan geminin 18 Kasım’da Türk gemisince bölgeden uzaklaşması talebiyle karşılaştığını, gemi kaptanının olayı büyütmemek adına bölgeden uzaklaştığını” söylediğini belirtti.

Kusios açıklamasında, “bunun sıcak olay olmadığı” yorumunda da bulundu.

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İHA VE SİHA’LARIN GEÇİTKALE HAVAALANI’NI KULLANMASI

Gazete, “Lefkoniko” (Geçitkale) Havaalanı’nın Türk insansız hava araçları (İHA) tarafından üs olarak kullanılmasının Rum hükümeti tarafından “istikrarı bozucu bir eylem daha” şeklinde nitelendirildiğini aktardı.

Habere göre Rum sözcü Kusios konuya ilişkin açıklamasında, “bu eylemin, halihazırda büyük istikrarsızlık yaşayan bölgede, Türkiye’nin gerçekleştirdiği istikrar bozucu eylemlerden biri daha olduğu” yorumunda bulundu.

Kusios, söz konusu eylemin, “Türkiye’nin işgal altındaki bölgelere sadece müdahale etmekle kalmayıp aslında işgal bölgelerinde ne olacağını belirlediğini kanıtlayan bir eylem olduğu” iddiasında bulundu.

Kusios, Rum hükümetinin bu konuda alınabilecek önlemler ve yapılacak girişimleri inceleyeceğine de vurguladı.

Alithia gazetesi ise “İsrail Araştırma Gemisini MEB’den Kovdular – Türk Savaş Gemisi Gemiye ‘Türk MEB’inden’ Ayrılmasını Emretti” başlıkları altında verdiği haberinde, Türk savaş gemisinin İsrail araştırma gemisini bölgeden “kovduğunu” yazdı.

Gazete, olayın Rum Sözcü tarafından ilk önce yalanlandığını ancak dün akşamki açıklamasında olayları doğrulamak zorunda kaldığını da aktardı.

Haravgi gazetesi ise haberini “İsrail Gemisi Türk Savaş Gemisiyle Karşı Karşıya-Türk Gemileri İsrail Gemisini MEB’den Kovdu” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

Son Güncelleme: 16.12.2019 13:13
Anahtar Kelimeler:
Rum Geçitkale Siha Tepki
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