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Rum Yönetimi’nden geçici “greenpass" çözümü

KKTC’nin, yurtdışında eğitim gören öğrencilerin aşı kartlarının kabulü için İngiltere’deki bazı üniversiteler nezdinde girişimde bulunmasını, KKTC’nin aşı belgesi üzerinden tanınması çabası olarak algılayan Rum Yönetimi’nin, 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak geçici bir “çözüm” ürettiği bildirildi. 

14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:15
Rum Yönetimi’nden geçici “greenpass" çözümü

Üretilen “çözümün” Kıbrıslı Türklerin, “greenpass” olarak anılan, Avrupa dijital aşı sertifikası alabilmek için kişisel verilerini Rum Yönetimine gönderebileceği bir elektronik posta sistemi oluşturulması olduğuna işaret edildi.
Haberi Politis “Sadece Bir Elektronik Posta İle Yeniden Seyahat Etme Özgürlüğü… Kıbrıslı Türklerin Aşı Sertifikaları Konusunda Geçici Çözüm Açıklandı…” başlığıyla manşetten, Alithia da “Kıbrıslı Türk Üniversite Öğrencilerinin Greenpass’ı İçin Çözüm Bulundu… Verilerini Elektronik Posta Üzerinden Gönderecekler” başlığıyla ikinci manşet olarak aktardı.
Rum Yönetimi Sözcü Vekili Niovi Parisinu tarafından dün yapılan açıklamaya dayandırılan habere göre, “greenpass” almak isteyenler seyahat sebeplerini belirtecekleri elektronik forumu doldurup, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartı, pasaportu, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından verilen aşı belgesi ve uçak biletinin kopyalarını ekleyecek. Gönderilecek veriler, Rum yönetimi tarafından incelendikten sonra başvuru prosedürünü başarıyla tamamlayanlara, verilerinin Rum yönetiminin veri tabanına işlendiği ve Rum yönetimince düzenlenecek EUDCC aşı sertifikalarını (greenpass) nasıl alacakları konusunda bilgilendirilecekleri bir elektronik posta gönderilecek. 
Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipendalas bu uygulama kapsamında koronavirüs hastalığı geçirmiş olmakla birlikte aşı yaptırmamış kişilerin de başvuruda bulunup bulunamayacağı sorusuna karşılık bu durum için bir prosedür olmayacağını, prosedürün sadece AB’nin onayladığı aşılar, Rus Sputnik V ve Çin Sinopharm aşılarını yaptırmış olanlarla ilgili olduğuna dikkat çekti.
Haberde, Rum Yönetiminin hazırladığı bu elektronik sistemin uygulamasının önümüzdeki Pazartesi günü test edileceği, her şey yolunda giderse Salı günü devreye sokulacağı ancak öğrencilerin eğitim yılını kaçırmamaları için devreye sokulacak bu uygulamanın, 31 Ağustos’a kadar geçerli birinci aşama olacağı belirtildi. 1 Eylül itibarıyla, Kıbrıslı Türklere toplu hizmet vermek için bir web servisi oluşturulmasını öngören ikinci aşamaya geçileceği belirtildi. 

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Pazartesi günü denenecek, Salı günü ise devreye sokulacak uygulama hakkında Salı günü, uygulama ile başvuruların nasıl yapılacağına dair basın bülteni yayımlanacağı ancak aynı zamanda İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile koordinasyon çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.
Sorunun, KKTC tarafından verilen “aşı sertifikaları aracılığıyla KKTC’nin tanınmasını sağlama gayretinden kaynaklandığı” iddia edilerek, Rum tarafının iki toplumlu sağlık komitesi aracılığıyla, Rum yönetiminin veri tabanına işlenmesi maksadıyla KKTC’de aşı yaptıranların listesini talep ettiği ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna müsaade etmediği savunulan haberde şu ifade kullanıldı:
“Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerinin sahte devlet tarafından verilen aşı belgelerinin kabul edilmesi için bir dizi İngiliz üniversitesi nezdinde yapılan hareketler işgal liderinin niyetinin göstergesidir”
Haberi Fileleftheros “Kıbrıslı Türklerin GreenPass’ı İle İlgili Türk Planlarına Fren” ve Haravgi “Kıbrıslı Türklere Geçici Avrupa Aşı Sertifikası” başlığı altında özetledi. 

 

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Son Güncelleme: 14.08.2021 12:51
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