Rum yönetimi Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize etme konusunda ikileme düştü

Alithia, “Önde Haksız Rekabet, Arkada İse Doğrudan Ticaret” başlıklı haberinde, Güney’de artan pahalılığa ekonomik çözüm arayışları çerçevesinde KKTC’den Güney’e büyük meblağlarda emtia akışı yaşandığını yazdı.

Haberde, Rum makamlarının etkin denetim sağlanamamasına; Rum tarafına nargile tütününün yüzde 80’inin KKTC’den gittiği, çok sayıdaki benzincinin KKTC’den satın aldığı akaryakıtı müşterilerine Güney Kıbrıs fiyatından sattığına dair şikâyetler örnek gösterildi.

Haberde Rum Maliye Bakanlığı’nın diğer bir tespitinin de inşaat sektörünün de KKTC’den malzeme aldığı ancak bu malzemelerin ne kadarının Kıbrıslı Türkler tarafından üretildiğinin şüpheli olduğu öne sürüldü.

Bu ürünlerin ticaretini yapan Kıbrıslı Türklerin ve Rumların işlemlerinin KDV’ye tabi olmadığı kaydedilen habere göre taşeron örgütleri, inşaat malzemelerinin Rum tarafına doğrudan geçirilmek yerine Güney Kıbrıs-KKTC geçiş noktalarında depolama alanları kurulmasını ve KDV’nin bu noktalarda ödenmesini önerdi. Böyle bir hareketin KKTC’yi tanımak anlamına gelip gelmeyeceği konusunda birbirinden farklı görüşler ortaya koyan siyasiler, milletvekilleri ve teknokratlar, Yeşil Hat Tüzüğü’nün revize edilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

İşverenler Örgütü (OEV) ile Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Türkiye’de üretilen ürünlerin Rum tarafına satışından gelir elde eden Kıbrıslı Türk iş adamları olduğunu, Rum yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü’nün revizyonunu gündeme getirmesi halinde bunun Kıbrıs Türk tarafınca, ekonomisinin baltalanmaya çalışıldığı şeklinde yorumlanarak tepki gösterileceğinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

Haberde Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat Tüzüğü’nün konuyla ilgili paragrafında, ürün veya emtia ticareti konusunda Rum yönetimi tarafından yapılacak herhangi bir değişikliğin, değişiklik önerilerini Komisyon’a iletmesi ve Komisyon’un da bir ay içinde itiraz etmemesi halinde gerçekleşebileceği de hatırlatıldı.

“Gerçek tehlikenin”, Kıbrıs Türk tarafının göstereceği tepkinin Avrupa Komisyonu tarafından Rum tarafının, Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize ederek Kıbrıslı Türkleri ekonomik açıdan dışlama çabası olarak algılaması halinde KKTC ile doğrudan ticaret konusunu ortaya koyacak olması olduğunu kaydeden gazete, bunun da Kıbrıs sorununa, Rum tarafı açısından “olumsuz” gelişmeler yaratacağına dikkat çekti.