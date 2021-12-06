banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru
İşte araç muayene tarihleri!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Larnaka'daki Cami'ye çirkin saldırı!
Yine cami saldırısı!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
banner404
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Kapat

Rum yönetimi Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize etme konusunda ikileme düştü

Güney Kıbrıs Maliye Bakanlığı’nın, Yeşil Hat üzerinden yapılan alış verişlerin kamu gelirlerinde “büyük bir delik açtığı” saptamasında bulunduğu ancak Rum yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize etmesi durumunda KKTC ile doğrudan ticaret konusunun gündeme gelmesi riski bulunduğu bildirildi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:15
Rum yönetimi Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize etme konusunda ikileme düştü

Alithia, “Önde Haksız Rekabet, Arkada İse Doğrudan Ticaret” başlıklı haberinde, Güney’de artan pahalılığa ekonomik çözüm arayışları çerçevesinde KKTC’den Güney’e büyük meblağlarda emtia akışı yaşandığını yazdı.

Haberde, Rum makamlarının etkin denetim sağlanamamasına; Rum tarafına nargile tütününün yüzde 80’inin KKTC’den gittiği, çok sayıdaki benzincinin KKTC’den satın aldığı akaryakıtı müşterilerine Güney Kıbrıs fiyatından sattığına dair şikâyetler örnek gösterildi.

Haberde Rum Maliye Bakanlığı’nın diğer bir tespitinin de inşaat sektörünün de KKTC’den malzeme aldığı ancak bu malzemelerin ne kadarının Kıbrıslı Türkler tarafından üretildiğinin şüpheli olduğu öne sürüldü.

banner341
Bu ürünlerin ticaretini yapan Kıbrıslı Türklerin ve Rumların işlemlerinin KDV’ye tabi olmadığı kaydedilen habere göre taşeron örgütleri, inşaat malzemelerinin Rum tarafına doğrudan geçirilmek yerine Güney Kıbrıs-KKTC geçiş noktalarında depolama alanları kurulmasını ve KDV’nin bu noktalarda ödenmesini önerdi. Böyle bir hareketin KKTC’yi tanımak anlamına gelip gelmeyeceği konusunda birbirinden farklı görüşler ortaya koyan siyasiler, milletvekilleri ve teknokratlar, Yeşil Hat Tüzüğü’nün revize edilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

İşverenler Örgütü (OEV) ile Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Türkiye’de üretilen ürünlerin Rum tarafına satışından gelir elde eden Kıbrıslı Türk iş adamları olduğunu, Rum yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü’nün revizyonunu gündeme getirmesi halinde bunun Kıbrıs Türk tarafınca, ekonomisinin baltalanmaya çalışıldığı şeklinde yorumlanarak tepki gösterileceğinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

Haberde Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat Tüzüğü’nün konuyla ilgili paragrafında, ürün veya emtia ticareti konusunda Rum yönetimi tarafından yapılacak herhangi bir değişikliğin, değişiklik önerilerini Komisyon’a iletmesi ve Komisyon’un da bir ay içinde itiraz etmemesi halinde gerçekleşebileceği de hatırlatıldı.

“Gerçek tehlikenin”, Kıbrıs Türk tarafının göstereceği tepkinin Avrupa Komisyonu tarafından Rum tarafının, Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize ederek Kıbrıslı Türkleri ekonomik açıdan dışlama çabası olarak algılaması halinde KKTC ile doğrudan ticaret konusunu ortaya koyacak olması olduğunu kaydeden gazete, bunun da Kıbrıs sorununa, Rum tarafı açısından “olumsuz” gelişmeler yaratacağına dikkat çekti.

banner360
Son Güncelleme: 06.12.2021 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka’yı sular bastı
Larnaka’yı sular bastı
Suriyeli katil cinayeti itiraf etti
Suriyeli katil cinayeti itiraf etti
Stefanu: “Mesele bizim ne yaptığımız”
Stefanu: “Mesele bizim ne yaptığımız”
Dini inançları ve Papa’nın ziyareti yüzünden tartıştığı karısını dövdü
Dini inançları ve Papa’nın ziyareti yüzünden tartıştığı karısını dövdü
Anastasiadis’in kayınpederi dün hayatını kaybetti
Anastasiadis’in kayınpederi dün hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 307 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 307 yeni vaka
Anastasiadis ile Hristodulidis’in ilişkilerinde hava “bulutlu”
Anastasiadis ile Hristodulidis’in ilişkilerinde hava “bulutlu”
Rum Yönetimi’nin ortakları için “Rusya tehdit Türkiye değil”
Rum Yönetimi’nin ortakları için “Rusya tehdit Türkiye değil”
İngiltere ,Kıbrıs sorununa BM parametreleriyle çözüm konusunda ısrarcı
İngiltere ,Kıbrıs sorununa BM parametreleriyle çözüm konusunda ısrarcı
Haravgi: “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı”
Haravgi: “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim