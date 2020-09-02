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Rum Yönetimi Türkiye’nin Derhal 103 Milyon Euro Ödemesini İstiyor

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ AİHM’İN “MAHSURLAR VE KAYIP YAKINLARINA TAZMİNAT” KARARINI ELE ALIYOR…

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:31
Rum Yönetimi Türkiye’nin Derhal 103 Milyon Euro Ödemesini İstiyor
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AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ AİHM’İN “MAHSURLAR VE KAYIP YAKINLARINA TAZMİNAT” KARARINI ELE ALIYOR…

 Rum yönetimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014’te verdiği Türkiye’nin Karpaz bölgesinde yaşayan Rumlar ve kayıp yakınlarına tazminat ödemesi kararını görüşmeye dün başlayan ve yarın tamamlayacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden “tazminatların ivedilikle ödenmesi” kararı çıkmasını istiyor.

Alithia’nın haberine göre AİHM’in 2014’te tazminat bedeli olarak 90 milyon Euro belirlediğini, bu meblağın bugün –gecikme faizleriyle birlikte) 103 milyon Euro civarına yükseldiğini vurgulayan Rum yönetimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği muhtırada şu taleplerini iletti:

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“Bakanlar Komitesi Türkiye’nin, yükümlülüklerini yerine getirmekte sürekli başarısız olmasından hayal kırıklığı belirtsin, Türk makamlarına, tazminat bedelini derhal, belirlenmiş faizi ile birlikte ödeme telkininde bulunsun.”

Avrupa Konseyi sekreterliğinin yaptığı hesaplamaya göre tazminat meblağının, Mart 2019’da faizleriyle birlikte Mart neredeyse 103 milyon 493 bin 835 Euro 62 sent’e ulaştığına dikkat çeken Rum yönetimi Bakanlar Konseyi’nden “Türk makamlarından, AİHM’in bu konuda hükmettiği tazminatı gecikmeksizin ödemesini isteyeceği bir ara emri benimsemesini” de talep etti.

Haravgi haberi “Türkiye’nin Kayıplara Tazminatı 103 Milyon Euro’nun Üzerinde… Konu Yeniden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde” başlığıyla aktardı.

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Son Güncelleme: 02.09.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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