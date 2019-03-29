Rum yönetimi Nisan ayında üçlü görüşmeler yapacak

Rum Yönetimi’nin, Yunanistan’la birlikte, Nisan ayında, Ürdün, Filistin ve Lübnan ile üçlü görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Alithia gazetesi, üçlü görüşmelerden ilkinin 10 Nisan’da Rum Yönetimi, Yunanistan ve Lübnan arasında; ikincisinin ise 14 Nisan’da Rum Yönetimi, Yunanistan ve Ürdün arasında gerçekleşeceğini yazdı.

Rum Yönetimi, Yunanistan ve Filistin üçlü görüşmesinin de Nisan ayı içerisinde yapılması olasılığının bulunduğunu kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 16-18 Nisan arasında Gürcistan’a gideceği bilgisini de aktardı.

